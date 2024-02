Alkotmányos joggá teszik az abortuszt Franciaországban, hogy a jövőben se lehessen elvenni a nők jogait

A kongresszus után szerdán a szenátus is nagy többséggel megszavazta Franciaországban, hogy alkotmányos joggá tegyék az abortuszhoz való jogot. Az abortusz persze idáig is törvényes lehetőség volt Franciaországban, de Macron kezdeményezésére mostantól ezt a jogot az alkotmányban is rögzítik, hogy "a jövőbeli többség se áshassa alá a nők testük feletti rendelkezésük szabadságát". Bár egy módosító javaslat betette volna az abortuszellenes, életpárti orvosok döntési szabadságát tiszteletben tartó lelkiismereti záradékát, a szenátus ezt nem fogadta el.

photo_camera Az alkotmánymódosítást támogató egyik demonstráció Párizsban: Az abortusz alapvető jog". Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELG ALSAYE/Anadolu via AFP

Az alkotmánymódosítás leginkább Emmanuel Macron francia elnök számára jelent szimbolikus győzelmet, aki a második ciklusa egyik nagy ügyévé akarta tenni a nők jogait. „Ez egy óriási előrelépés. Egy védelem, amellyel minden nőnek tartozunk. Ez a testük feletti szabad rendelkezési joguk elismerése ” – mondta a szavazás után a januárban kinevezett Gabriel Attal miniszterelnök.

Az alkotmánymódosításhoz még a két háznak jövő héten egy közös ülésen is 60 százalékos többséggel rá kell bólintania a javaslatra, de miután a jobboldal nagy része is engedett a közvélemény nyomásának, ez már papírformának ígérkezik.