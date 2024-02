Az építési államtitkár szerint pont ez lenne a baj, ha nem látszanának a rákosrendezői felhőkarcolók a Hősök teréről

photo_camera Lánszki Regő, Lázár János építési államtitkára Fotó: Németh Dániel/444

Interjúban mesélt a Rákosrendezőre épülő dubaji ingatlanprojekről Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a Magyar Nemzetben. A legtöbb kérdés az esetleg megépülő felhőkarcolókra vonatkozott. Ezek voltak Lánszki legfontosabb és legérdekesebb válaszai:



Az államtitkár szerint nem szabad ugyan megbontani Budapest alapvető eleganciáját és karakterét, de

„ha a Várban vagy a Gellért-hegyen állunk, és végignézünk a városon, Budapestnek jelenleg nincs kontúrja.„ Lánszki, mint kiderül, itt arra gondolhatott, hogy a budapesti panorámának nem része egy szigetként kiemelkedő toronyházcsoport, a következő részben ugyanis azt fejtegette, hogy

„Ez (mármint a kontúr hiánya, a szerk) sok más város, többek között Párizs esetében is így volt, nem véletlen, hogy egy külön negyedet úgy alakítottak ki a francia fővárosban, hogy oda lehessen magasházakat építeni.” Ezzel Lánszki valószínűleg az első az építészettörténetben, aki nem vette észre az Eiffel tornyot, és Párizst azzal vádolta, hogy a Défense negyed felépítéséig nem volt kontúrja vertikális irányban.

Az államtitkár ezután némileg meglepő módon Budapest egyetlen majdnem-felhőkarcolóját, a Mol-tornyot kritizálta. De mint hamar kiderült, azért nevezte

„nem a legjobb példának”, mert csak egy van belőle, ezért „önmagában egy pillérként jelenik meg a tájképen.” De megnyugtatásul közölte, hogy „ennél sokkal jobb városépítészeti lehetőségeink is vannak.”, a csoportban álló felhőkarcolókra célozva.

Amikor a Magyar Nemzet rákérdezett, hogy eszerint tervezik-e egy, a párizsihoz hasonló, dedikált felhőkarcolónegyed felépítését, Lánszki meglepő nyíltsággal bevallotta, hogy mivel Budapest elnéptelenedőben van, nincsen helyhiány, ezért „lakossági vagy társadalmi nyomás nincs egy ilyen negyed kijelölésére.” Ám az államtitkárnak - vagy főnökének, Lázár János miniszternek - erős víziója lehet, mert a beismerés után már azt fejtegette, hogy

„Nem a szétterülő településeké a jövő, ahol hosszan kell utazni, hanem a kompakt városoké.” Budapestről azt gondolja, hogy a fővárosban kevés az alközpont és túlburjánzott az agglomeráció kiterjedése, ezért

“(…) igenis vannak Budapesten belül olyan zónák, ahol ezt a fajta sűrűséget növelni kellene, akár magassággal is.” Amikor arról kérdezték, hogy akkor most mi is a minisztérium álláspontja a magasházakról, Lánszki azzal nyitott, hogy

„Itt sem arról kell beszélni, hogy mi hány méteres, hanem hogy miként fog kinézni. ” Hogy a rákövetkező mondatban mégis dacosan védelmébe vegye az esetleges rákosi felhőkarcolóépítést:

„Ezért is tartom furcsának, amikor egyes csoportok azzal riogatnak, hogy ezek az épületek a Hősök teréről is látszódni fognak. Ha egy épület látszódik valahonnan, az önmagában nem baj, sőt éppen akkor lenne probléma, ha olyan épületek épülnének, amelyeket rejtegetni kell. ” Az interjú vége is emlékezetes, méghozzá két hasonlat miatt. Lánszkit levezetésként arról kérdezték - a budai várbeli építkezésekre gondolva -, hogy mi a véleménye arról, hogy vita van a régi épületek eredeti formájukban történő újjáépítéséről.

Ez a véleménye:

„Egy egyszerű hasonlattal élve, ha az embernek elszakad valahol a ruhája, akkor, ha lehet, nem foltszerűen javítja azt ki, nem akarja megmutatni feltétlenül, hogy hol is volt az a sérülés, hanem az eredeti állapotot próbálja visszaállítani. Az emberi test is regenerálódik, és minél inkább az eredeti állapot visszaállítására törekszik. ”