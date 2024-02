Putyin: A NATO-erők arra készülnek, hogy csapást mérjenek a területünkre

Cikkünk frissül

Szerdán, alig több mint két héttel az orosz elnökválasztás előtt tartja éves beszédét Vlagyimir Putyin az orosz parlament mindkét háza, az Állami Duma és a Szövetségi Tanács előtt.

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A választás kimenetele nem kérdés, biztos, hogy az 1999 óta különböző módokon hatalmon lévő elnök fog nyerni idén is. Pedig idén még meglepetést is okozhatott volna Borisz Nagyezsgyin, akinek felemelkedése még a Kremlt, Putyint és csapatát is megdöbbentette, írtuk háttércikkünkben. Már az is nagy meglepetés, hogy az országban egyáltalán elindulhat egy háborúellenes jelölt. Nagyezsgyin szinte a semmiből jött, de miután felsorakozott mögötte az igazi ellenzék, a népszerűsége kilőtt.

Nem okozott tehát nagy meglepetést, hogy két napra rá az orosz központi választási bizottság szabálytalanságokat talált Nagyezsgyin támogató aláírásainak listájában, és a választási bizottság rögtön kétségbe vonta a jelölt tisztességét. A szavazáson kívül az orosz média szerint a gazdasági és a szociálpolitikai kérdések mellett téma lesz a több mint két éve tartó orosz-ukrán háború. Az orosz államfő tavalyi beszédében a Nyugatot hibáztatta a háború kirobbantásáért, és azt állította, hogy Oroszországnak „különleges katonai művelet” végrehajtásával kellett „megvédenie népét és történelmét”. Aktualitást adhat, hogy Emmanuel Macron a héten belengette, nyugati katonák is harcolhatnak Ukrajnában. A francia elnök kijelentésétől sorra határolódnak el a politikusok, többek között a brit, a svéd, a német, az amerikai és a lengyel kormány is jelezte, nem küld katonákat. Az szinte biztos, hogy Putyin Alekszej Navalnij ellenzéki vezető haláláról és annak furcsa körülményeiről nem fog beszélni.

„Ez a beszéd jövőbe tekintés” – kezdte Putyin a BBC szerint. Az eseményre több év után nyugati újságírókat is meghívtak, kérdezni azonban nem lehet. Tavalyhoz hasonlóan az elnök üzenetét óriási kivetítőkön is közvetítik majd Moszkva utcáin, valamint 17 orosz városban a mozik ingyenesen vetítik is azt.

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Putyin szerint vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani az ország fejlődése érdekében. A Sky News szerint országszerte beszélt az oroszokkal, köztük tanárokkal, önkéntesekkel és katonákkal is, szerinte elsöprő a támogatottság az általa „különleges katonai műveletnek” nevezett ukrajnai háborúnak. Oroszország politikai egysége kulcsfontosságú, mondta, ahogy azt is, hogy nem engedi, hogy bárki beavatkozzon a belügyekbe. Putyin dicsérte Oroszországot és népét, mondván, hogy évszázados egység teremtett legyőzhetetlen erőt. Ezután méltatta a fronton harcoló hősöket, akik szenvednek, de az egész ország támogatását élvezik.

Bírálta a Nyugat gyarmatosító törekvéseit, szerinte el akarják pusztítani Oroszországot, ami a „szabadságáért és függetlenségéért” harcol. Az Egyesült Államok teljesen eltökélt abban, hogy megosztottságot idézzen elő az országban, mondta, majd egyperces néma csönddel emlékeztek a háború áldozataira.

A rövid szünet után az amerikai vádakról beszélt, miszerint űrbe telepített nukleáris fegyvereket fejlesztenének. „Ez csak egy hazugság, hogy rossz színben tüntessenek fel minket. És itt nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt 15 évben a nukleáris fegyverek használatának megfékezését javasoltuk” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte az USA

csak azért tárgyal Oroszországgal, hogy saját érdekeit érvényesítse. Elmondása szerint 2018-ban Oroszország javaslatot tett a két ország közötti nukleáris megállapodásra, de az USA abba nem ment bele, a „Nyugat a hidegháborúhoz hasonló fegyverkezési versenybe próbálja belerángatni” Oroszországot.

„A NATO-erők arra készülnek, hogy csapást mérjenek a területünkre” – mondta. „Meg kell érteniük, hogy nekünk is vannak fegyvereink, olyanok, amikkel saját területükön legyőzhetnék őket” – mondta figyelmeztetésképp a nyugati országoknak, akik azon gondolkodnak, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába. Putyin azt is állítja, hogy az oroszok ruszofóbia áldozatai lettek, ez szerinte esztelenség: „Szuverén, erős Oroszország nélkül nem létezhet stabil világrend”. Szerinte a nyugati retorika nukleáris fegyverek használatával és következésképpen a civilizáció elpusztításával járó konfliktussal fenyeget. „Nem értik ezt?” - tette fel a kérdést.

Miután befejezte ellenségeinek kritizálását, Putyin rátért a szövetségeseire, és dicsérte azok politikáját, például a kínai „Egy övezet, egy út” kezdeményezést. Arról beszélt, hogy „új kapcsolódási pontokat” kell kialakítani az arab országokkal, valamint a latin-amerikai és afrikai nemzetekkel.