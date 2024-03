Országosan egységesítheti Rogán Antal a 200 milliárdos kórházi gyógyszerbeszerzéseket

Egy központi szervezet végezheti 2025 januárjától a kórházak gyógyszerellátását - írja a Népszava. Egy új kormányrendelet az „országosan egységes intézeti szolgáltatás” érdekében egyetlen szereplőre bízná a kórházakban alkalmazott nagy értékű orvosságok beszerzését. Ezt az új szereplőt pedig Rogán Antal kabinetminiszter választhatná ki pályázat útján a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI) közreműködésével.

Szakemberek szerint ez nem csupán a kórházi betegek ellátását szolgáló 200 milliárdos büdzsé felhasználását rendezheti át, hanem az egészségügyi intézmények környékére települt patikák sorsát is megpecsételheti. A már létező patikák érdekeit leginkább az sértheti, hogy a kormányrendelet értelmében az újonnan alakuló projekttársaság lakossági vénybeváltással foglalkozó részlegeket is létrehozhat, és ezeket nem érintik azok a piaci korlátozások, amelyek az egyszerű gyógyszerészek patikanyitását szabályozzák. A szakmai szervezetek már tavaly nyár óta tiltakoznak a kórházi gyógyszertárak kiszervezése ellen.

Az NKOI még 2020 szeptemberében jött létre a Miniszterelnöki Kabinetiroda háttérintézményeként, ezen keresztül vezényelték le a kaszinókra, az autópályákra és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó koncessziós eljárásokat is. Az új kormányrendelet szerint pedig nem csak nyertest hirdetne, hanem azt is meghatározhatná, hogy az milyen szabályok szerint bonyolíthatja majd le a gyógyszerbeszerzéseket.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) a múlt hétvégén a honlapján is jelezte aggodalmait. Kifogásolták, hogy miközben a kórházi patikát a projekttársaság működteti, az ott dolgozók szolgálati jogviszonya megmarad, a munkáltatói jogok zömét továbbra is a kórház vezetői gyakorolják. Azaz a kórházi gyógyszertárak bér- és üzemeltetési költségei továbbra is az állami fenntartású kórházat terhelik. Szóvá tették azt is, hogy a projekttársaságot olyan különleges jogosítványokkal ruházzák fel, amelyekkel tisztességtelen előnyhöz juthat a már piacon lévőkkel szemben.

Felmentést kapott többek között a patika alapításra vonatkozó előírások alól. Ugyanis ha valaki gyógyszertárat akar alapítani, szigorú előírásoknak kell megfelelnie, az új projekttársaságnak viszont nem írtak elő semmilyen építészeti, patikafelszerelési követelményt, azokban a kórházakban, beleértve a magánintézményeket is, ahol eddig nem volt patika, gyakorlatilag megkötések nélkül nyithatnak újakat.