Plágiumgyanúba keveredett az Orbánról is könyvet író dán újságíró

Lasse Skytt szabadúszó dán újságíró több cikkével kapcsolatban is plágium gyanúja merült fel - írja az Átlátszó. Az újságíró a botrányt kirobbantó lapok szerint más sajtótermékektől származó idézeteket használt fel hivatkozás vagy forrásmegjelölés nélkül. Skytt többször is írt Magyarországról, az Orbán-rendszerről pedig még egy könyve is megjelent három évvel ezelőtt, Orbanland címmel.

photo_camera Lasse Skytt az Orbán-rendszerről írt könyvével az Instagramon

Február 26-án írta meg egy dán napilap, hogy Lasse Skytt 14, náluk megjelent cikkében találtak plagizálásra utaló nyomokat. A 2017 augusztus és 2024 február között megjelent problémás cikkeket eltávolították az oldalról. Skytt cikkeit azután kezdték el tüzetesebben átnézni, hogy hat, a tavalyi évben írt cikkénél találkoztak azzal, hogy forrásmegjelölés nélkül szerepelnek bennük bizonyos idézetek.

Az újságíró elsősorban az izlandi és a magyarországi viszonyokról írt, egy alkalommal például a volt izlandi elnökkel készített interjúja jelent meg a napilapban, amiről kiderítették, hogy más izlandi és angol nyelvű lapokból ollózta össze az anyagot.

Skytt nemcsak dán lapokban publikált, több norvég újságban jelentek meg általa írt cikkek – a plágiumbotrány kirobbanása óta számos lap döntött úgy, hogy kivizsgálja az esetet, és az ügy lezártáig eltávolítják a szerző cikkeit.

Skytt cikkeiben rendszeresen írt Magyarországról is. 2019-ben Orbanland címmel jelent meg könyve a saját élményeire és interjúira alapozva. A könyv kapcsán a szerző a Válasz Online-nak interjút is adott 2019 márciusában. Az újságíró elmondása szerint azért költözött Magyarországra 2013-ban, hogy jobban megértse a magyar politikát, és az ország egészére jellemző megosztottságot. A dán Journalisten szerint a plágium-ügy hatására a könyv nyomtatását leállította a kiadó.