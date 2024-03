Skrabski Fruzsina szerint Novák Katalin üstökösként tér majd vissza

„Bizonyosan fájt neki a kegyelmi botrány, de tudom jól, megrázza magát és újult erővel, üstökösként tér majd vissza" - mondta Novák Katalinról egykori tanácsadója, Skrabski Fruzsina a Blikknek.



Skrabski arról is beszélt, hogy Nováknak nagyon rosszul esett a sok támadás, de számos támogató üzenetet is kapott. Számíthatott szerető családja és közeli barátai támogatására is.

A kegyelmi ügy kirobbanása után egymás után hagyták ott tanácsadói a köztársasági elnököt. Skrabski viszont végig kitartott mellette. Még mindig úgy gondolja, hogy Novák abban a tudatban döntött K. Endre kegyelméről, hogy a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese valójában nem bűnös.

photo_camera Novák Katalin és Skrabski Fruzsina a Sándor-palotában Fotó: Skrabski Fruzsina FB

Skrabski sajnálja, hogy Novák döntése ilyen következményekhez vezetett. Szerinte Magyarország hatalmasat veszít az elnök hiányával. Novák ugyanis „egy diplomáciai zseni" volt, aki Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és Rumen Radev bolgár elnökkel is jó viszonyba tudott kerülni.

A Három királyfi, három királylány nevű alapítvány kuratóriumi elnökeként dolgozó Skrabski egyébként munkát is ajánlott Nováknak az alapítványnál.