„Csak addig volt érdekes a pénzünk, amíg beszedték” – botrány a legnagyobb fővárosi lakásépítésen

Egy teljesen késznek tűnő lakópark szellemépületei sárga szalaggal körbekerítve. Amikor néhány napja sétáltam a XIII. kerületi Duna Terasz Grande – akkor még a nevét se tudtam – közelében, feltűnt, hogy a laikus szemmel késznek tűnő lakópark teljesen néptelen, csak védősisakos-láthatósági mellényes munkások járkálnak fel-alá, még az épületek közötti játszótéren is egy biztonsági őrt láttam.

Két napja meghívót kaptunk egy tüntetésre, amit az épületcsoport lakásainak vevői szerveztek. A helyszínre igyekezve ismét feltűnt a játszótéri biztonsági őr, de az is, hogy még a kivitelező KÉSZ Csoport felmatricázott céges autóját is ellenőrzik a területre behajtásnál.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A következő egy órában visszatért a fiatalkorom, ahogyan az éppen rügyet fakasztó kapitalizmus ügyeskedő vállalkozói, a szépen szabottnak szánt öltönyben tüsténkedő jogászok és a külföldről érkezett rejtélyes nagybefektetők találkoznak az időről időre könnyen átverhető magyar lakósággal (így, hosszú ó-val). Biogiliszták, ingatlanszövetkezetek, MLM-nek álcázott piramisjátékok, Globex, Lupis, Tribuszerné, Baumag, Quaestor.

Igaz, itt nem befektetésre szánt százmilliók vagy milliárdok tűntek el – bár az 1,2-1,6 milliós négyzetméterenkénti árakkal és az eladott lakások mennyiségével és méretével számolva egy jogi végzettségű vevő 60-70 milliárd forintos üzletnek becsülte a beruházást –, de a 99,9 százalékban kifizetett lakásuk miatt hónapok óta bizonytalanságban élők kiszolgáltatottsága és elkeseredettsége ugyanazt a szomorú hangulatot idézte. És hát itt is vannak pénzügyi veszteségek is, bár sokaknál nem is ez volt az első helyen.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444