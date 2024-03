Kivonul a Blinkee robogómegosztó Budapestről

„A blinkee.city elektromos közösségi robogó-megosztó az idei évtől sajnálatos módon kénytelen beszünteti szolgáltatását Budapesten” – írja a vállalat Facebookon. Elmondásuk szerint nem volt minden feltétel biztosítva a folytatáshoz. „Robogóinkat, egyéni járműbérleti konstrukció keretében továbbra is bérelhetitek, illetve most, előszezoni áron meg is tudjátok vásárolni őket” – írják.

photo_camera Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A Blinkee 2018 tavaszán indult Magyarországon, idővel Pécsen is megjelent, így egy összesen 250 robogó flotta jött létre, írja a Világgazdaság. A cég egy magyar startupból nőtte ki magát: Szlovákiában, Romániában, Csehországban, Horvátországban, Spanyolországban és Svédországban tovább működik. A felhasználók térkép segítségével tudták kiválasztani a legközelebbi elérhető járművet, majd percdíj alapon használhatták azokat.