Miután kinevetgélte magát Lavrov barátjával, „diplomáciai nagyüzembe” kapcsolt Szijjártó Péter

„Belevágtunk a diplomáciai nagyüzembe” – posztolta ki szombat délelőtt Szijjártó Péter. Itt is volt az ideje, gondoltuk. Az európai uniós és magyar, valamint az amerikai és magyar kapcsolatok is elég mélyen vannak, régi lengyel barátainkkal úgy romlott meg a viszony, ahogy kell, amikor egy, a szomszédban folyó háború idején valaki (ők) a megtámadott, valaki (mi) pedig a háborús agresszor oldalára állunk.

És még Lavrov barátjáékról – akivel kedélyesen elröhécselt aznap, amikor a moszkvai rezsim által halálba űzött orosz ellenzéki vezetőt, Navalnijt temették, akinek a haláláról 27-ből 26 uniós államnak volt mondanivalója, a magyarnak nem – szóval még az oroszokról is kiderült, hogy százmilliárdokkal károsítottak meg minket. Haha. Gondolom, hamarosan be is hívatják a budapesti orosz nagykövetet. Hahahaha.

No de nézzük, milyen a diplomáciai nagyüzem, ahogy azt Mr. 75 000 Forintos Sneaker elképzeli! Kép felvillan, Mission Impossible-főcímzene elindul a fejünkbe, lesz neked nemulass, cudar világ!

Nos, a posztból kiderül, hogy a

diplomáciai nagyüzem = Moldova, Panama, Üzbegisztán.

Oké, mindháromnak megvan a maga világpolitikai és világgazdasági jelentősége, legalább magyar perspektívából.

Az oroszok és a Nyugat között billegő Moldova Európa egyik legszegényebb országa ugyan, de mégis csak itt van a világ egyik legnagyobb (vagy A Legnagyobb) borospincéje, a Mileștii Mici. Üzbegisztánnal a magyar burgonyakutatás fonódott össze a legmagasabb, akadémiai szinten, hála az évek óta működő, és minden bizonnyal már komoly burgonyászati szaktudományos előretörést elért taskenti Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központnak.

És hát itt van Panama, ami tényleg fontos ország a Panamai-csatorna miatt is. Meg is jegyezte Szijjártó miniszter a posztjában: