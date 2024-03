Hétfőn írtunk arról, hogy sokan, akik vidéken olcsó szálláshelyet igyekeznek nyújtani, azt tapasztalták, hogy az ellenőrzésen elképesztően kicsinyes kritériumok alapján hasalnak el, és nagyon nehéz megfelelni az Magyar Turisztikai Ügynökségnek.

Az MTÜ tavaly vezette be, hogy csak azok adhatják ki a szálláshelyüket, akik megfelelnek a megszabott kritériumoknak. (Rövidtávú szálláshely kiadásnak minősül minden 90 napnál kevesebb szobakiadás.) Ez alól nem mentesül az Airbnb sem. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. minősítésén előbb önértékelést kell megadni egy online rendszeren, majd egy 109 pontból álló listán végigmenve végeznek el egy helyszíni ellenőrzést. A helyszíni ellenőrzésen fotóznak, jegyzőkönyvet csinálnak, majd javaslatot tesznek a minősítésre egy bizottságnak, ami majd összeül, és szavaz róla.

Meg is írtunk néhány abszurd élményt az ellenőrzésekről, és megkérdeztük az olvasókat, voltak-e hasonlóan furcsa élményeik.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Kölcsönmatrac, amit már aznap vissza is vittek

Tamás benyomásai: „udvarias és együttműködő munkatársak abszurd szabályok”. Náluk keresték a tévét, és hiába mondták, hogy nincs a koncepcióban tévészolgáltatás, a gyors internet miatt szükség sincs rá, mégis lefelé osztályozták őket emiatt.

Az ő matracsztorija így szólt: „min. 13 cm-es ágybetét előírás: mindegy az ágy minősége, ezt valóban centivel mérték le, a mienk 12 cm-es volt. Amikor visszajöttek újra, hoztunk kölcsönbe egy 13 cm-es ágyat, megfelelt, aznap már vissza is vittük azt. A vendégek nemhogy nem panaszkodtak még a 12 cm-es ágyra, de sokszor dicsérték, hogy milyen kényelmes. Akkoriban felmerült a környéken egy matrackölcsönző ötlete ilyen esetekre, s maguk az ellenőrök meséltek egy esetet, ahol a másfél milliós baldachinos ágyat kellett lecserélni, mert csak 12 cm volt…”

„Az MTÜ csillagos értékelésének amúgy az égvilágon semmi kötelező érvénye, értelme nincs, Booking felületen egész más az osztályozás, az Airbnb-n és máshol is a vendégértékelések számítanak, nem kötelező kirakni a díszes csillagos oklevelet stb.” – írta.

Újhullámos csehszlovák vígjáték

Bence egy kis magánszálláshelyet visz. Azt írta, találtak pár festékpöttyöt a padlón, és „furcsa hiba volt”, hogy a fürdőben az egyik sarokban koszos volt a fúga, amire azt írták, takarítás szükséges. „Valóban koszos volt, ezt kb. 15 másodperc alatt el is távolítottam. Ebben viszont az az érdekes számomra, hogy egy pillanatnyi tisztasági állapotot bírálnak el, úgy, hogy legközelebb három év múlva lesz esedékes az ellenőrzés” – írta.

Kritérium volt a füstjelző is, amit be is szerzett, ezt viszont meg sem nézték, hogy működik-e, pedig ennél legalább lett volna értelme – írta Bence, aki szerint „kicsit olyan volt az ellenőrzés, mintha egy újhullámos csehszlovák vígjátékba csöppentünk volna”.