Geopolitika és halál

photo_camera Gyászolók egy ukrán katona sírjánál Lvivben, 2023 októberében Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Az orosz-ukrán orosz háború tragikus, második évfordulóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy hazájának 31 ezer katonája halt meg eddig a harcokban. Az ukránok több mint egy éve nem mondtak semmit az elesettek számáról, így Zelenszkij adatközlése mindenképpen figyelemre méltó. És persze azért is, mert 31 ezer halott iszonyatosan sok.

Zelenszkij számai ráadásul csalókák, és nem is feltétlenül azért, mert más becslések szerint valójában ennél is jóval több ukrán katona halt meg az orosz invázió kezdete óta. Hanem mert ebben nincsenek benne sem a civil áldozatok, sem azok a sebesültek, akiknek számáról az ukrán elnök azt mondta, hogy ennek közlése csak segítené az oroszokat. A sebesülések között nyilván vannak könnyebbek, de bőven akadnak olyanok is, mint az a megvakult és mindkét lábát elvesztő katona, akinek tragikus történetét szintén a második évforduló kapcsán mesélte el a BBC.

De ez a 31 ezres szám elsősorban azért csalóka, már ha lehet ezt a szót használni ilyen ügyben, mert egyetlen számra igyekszik redukálni a szenvedést. Volt 31 ezer ember, nincs 31 ezer ember, ez van, megyünk tovább, mindenki tegye a dolgát. Egy hadvezérnek, katonai és politikai vezetőnek ezt kell mondania, hiszen neki meg ez a dolga. Ami megtörtént, megtörtént, aki meghalt, meghalt.

Nem véletlen, hogy a világot ma leginkább foglalkoztató két háborús konfliktusban, a gázaiban és az ukrajnaiban érintett felek vezetői ugyanannyira ódzkodnak a korábbi veszteségek nyilvános számolgatásától, a várható áldozatokról pedig említést sem hajlandóak tenni.

Még a fundamentalista-apokaliptikus vízióiról ismert Hamász vezetői sem beszélnek arról nyilvánosan, hogy az izraeli hadsereg elleni harc minden egyes napja hány palesztin terrorista és civil halálával fog járni, legfeljebb azt közlik, hogy mennyien haltak meg közülük az előző izraeli támadásban. Benjamin Netanjahu és kormánya egyetlen egyszer sem közölték az izraeli közvéleménnyel, hogy a gázai betondzsungelben hány katona elvesztésére számítanak. És persze Vlagyimir Putyin sem untatja azzal a hazai közvéleményt, hogy hány ezer orosz kiskatonát tervez feláldozni néhány kelet-ukrajnai négyzetkilométerért.