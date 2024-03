Az elkészült jegyzőkönyvből derül ki igazán, milyen hangulatban zajlott a kegyelmi ügy utáni első parlamenti ülés

A felszólalásokból is lehetett érezni, hogy igencsak feszült volt az idei első parlamenti ülés a múlt héten. A beszédek alatt folyamatosan zajongtak a képviselők, de a közvetítésben nem lehetett hallani, hogyan kommentálták a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó megnyilvánulásokat.

Elkészült ugyanakkor mostanra a február 26-i ülés hivatalos jegyzőkönyve. Ebből azért már több minden kiderül, mert „a moraj és derültség az ellenzéki pártok soraiban” vagy a „felzúdulás a kormánypártok soraiban” megjegyzések mellett helyenként a konkrét bekiabálásokat is feljegyezték a naplóba.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Orbán napirend előttijével indult a parlamenti tavasz, a kegyelmi ügy és a svéd NATO-csatlakozás volt a fő téma.

Orbán felszólalásából: „A bicskei gyermekotthonban elkövetett bűncselekmények a kegyelmi ügytől függetlenül is súlyos aggályokat vetnek fel. Miért csak a második kísérletre sikerült elítélni egy pedofil gyermekotthon-vezetőt? Ennek a végére kell járni, ezért vizsgálatot rendeltem el, amely minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjére vonatkozik. (Dr. Vadai Ágnes (DK): A katolikusra is?) Átvilágítunk mindenkit, mert az alkalmassági feltételeknek egy gyermekvédelmi intézmény élén mindenre, az életvitelre, a szexuális devianciára és a pszichológiai megfelelésre is ki kell terjednie. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények mindenkit felzaklatnak, erős indulatokat váltanak ki belőlünk, hiszen mindannyian azonnal a saját gyermekeinkre gondolunk. (Szabó Szabolcs (Momentum): Akkor miért kapott kegyelmet?) Ezért joggal várjuk el a hatóságoktól, hogy a legteljesebb és legalaposabb vizsgálatokat végezzék el.”



Azóta kiderült, hogy egyelőre „Nem kötelező a pszichológiai alkalmassági vizsgálat az egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmények vezetőinek”. De a kormány állítólag őket is elküldené pszichológiai vizsgálatra.

Gyurcsány Ferenc Orbánnak: Csak Putyin!

A svéd NATO-csatlakozás is kommentelt téma volt:

Orbán: „Tisztelt Képviselőtársaim! Mi, magyarok kezdettől fogva tudjuk és mondjuk: ennek a konfliktusnak nincsen katonai megoldása. A háborút nem mélyíteni és szélesíteni kellene, hanem véget vetni neki. (Sebők Éva (Momentum): Ruszkik, haza!) Magyarország ezért a háború évfordulóján újra azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz (Dr. Vadai Ágnes: Fel kell hívni Moszkvát!), erre hívja fel a harcoló feleket, és erre biztatjuk a háborút támogató európai uniós és NATO-szövetségeseinket is. Nem akarunk egy végtelenül elhúzódó, számunkra is veszélyes háború szomszédságában élni. Meggyőződésünk, hogy a béke az európaiak, az ukránok és az oroszok érdeke is. Tűzszünetért és békéért fogunk dolgozni a nemzetközi politikában, mert csak egy újabb békefolyamat tudja visszahozni a biztonságot Európába és a szomszédságunkba.”

Orbán: „Magyarország szuverén ország, nem tűri, hogy mások diktáljanak neki (Gyurcsány Ferenc (DK): Csak Putyin! Szászfalvi László (KDNP): Totó kutya!), legyen szó a döntések tartalmáról vagy időzítéséről.” (Nemcsak Szászfalvi emlegetett kutyát a témában, hanem Orbán is Putyinnal kapcsolatban a múlt héten.)

„Milyen állampolgár vagy te?”

Majd jöttek a frakcióvezetők:

Tordai Bence (Párbeszéd): „Kérem kedves képviselőtársaimat, hogy az Országgyűlés egy perc néma felállással emlékezzen meg Alekszej Navalnijról. (A Párbeszéd, az LMP, az MSZP, a Momentum, a DK és a Jobbik képviselői, valamint Grexa Liliána feláll. Rövid szünet.) Köszönöm szépen. (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Szégyen! Szászfalvi László: Vörös provokatőr!)”

Bedő Dávid (Momentum): „Miniszterelnök úr, maga szokás szerint mindenről beszélt, csak a lényegről nem. Lassan egy hónapja robbant ki a kegyelmi botrány, két hete mondott le a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter, de magyarázatot továbbra sem kaptunk. Egy ország várja a választ arra, hogy miért kapott kegyelmet egy pedofilnak a bűnsegédje. Ahogy arra sem kapunk választ, hogy ki a valódi felelős. (Novák Előd (Mi Hazánk): Milyen állampolgár vagy te?)”

Tóth Bertalan (MSZP): „Ön és a kormánya Magyarországot gazdasági válságba sodorta; gazdasági válságba, hiszen a GDP nem pozitív nulla lett, hanem inkább mínusz 1. Csökkent a foglalkoztatottság, növekedett a munkanélküliség, drasztikusan visszaesett a fogyasztás. (Semjén Zsolt: Melyik országban? - Dr. Vadai Ágnes: Nem ott, ahol vadászni tetszik helikopterről!) Egy kutatás szerint tízből hét magyar - kereső, családfenntartó magyar - nem jön ki hó végén a fizetéséből. Az egészségügy romokban, a szociális ellátórendszer romokban. Azt gondolom, hogy nemcsak gazdasági, hanem szociális válságba is kormányozta Magyarországot.”



És még mindig Tóth beszéde alatt: Önök szerint nem az a baj, hogy képmutató módon beszélnek családról, gyermekvédelemről, miközben a valóságban gyermekeket szexuálisan molesztáló bűnözőket mentegetnek, leépítik a gyermekvédelem intézményét, hanem az, hogy leleplezték az önök pedofilsegítő tevékenységét. Nem véletlenül mondják most önökre, hogy „pedofidesz”. (Hangok a kormánypárti sorokból, köztük: Jaj!)



Simicskó István (KDNP): „Tisztelt Képviselőtársaim! Térjünk a lényegre! Gyermekeink védelme - erről szólt a miniszterelnök úr - mindennél fontosabb. Azt hiszem, hogy az, amikor 2021-ben, Kocsis Máté előterjesztésében Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi törvényt hoztuk be a Ház falai közé, akkor önök ezt nem szavazták meg. Nézzenek önmagukba! S amikor elhangzik, hogy milyen kritika érheti a kormányt ezen a területen (Novák Előd: L. Simon László! Szájer József!), azért hadd mondjam el - és erről Kocsis Máté is beszélt már korábban egy sajtótájékoztató alkalmával -, hogy igenis önök nevezték ki, Demszky Gábor nevezte ki a bicskei gyermekotthon vezetőjét, sőt meg is hosszabbították a mandátumát ennek a személynek. Miről beszélnek, tisztelt képviselőtársaim? Nem beszélve az áldozatsegítő központokról (Sebők Éva: Tök üresek! Azt is elcsesztétek!), amelyekben Tuzson Bence igazságügy-miniszter úr karöltve, többek között Király Nórát miniszteri megbízottként kinevezve látja el ezt a fontos tevékenységet.”

Továbbra is Simicskónál a szó: „Azonban szeretném megjegyezni, hogy nem tűrtük el, és a jövőben sem fogjuk eltűrni azt, hogy mások mondják meg, hogy mit tegyünk, mások diktáljanak. (Dr. Vadai Ágnes: Dehogynem! - Közbeszólás az ellenzéki pártok soraiból: Putyin!) Önök eltűrik és elfogadják ezt, mi láttuk az elmúlt időszakban már, kedves Vadai képviselő asszony. Az ukrán nép segítése sem külső nyomásra történt, hanem őszinte keresztényi szeretetből. (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban. - Dr. Vadai Ágnes: Keresztényi szeretet? Miről beszélsz?) Igenis támogatjuk az elesetteket. Az ukrán gyerekek, akik itt tanulnak magyar iskolákban, több százan, több ezren, ez mind-mind a magyar kormánynak önként vállalt döntése volt, és nagyon helyes döntése volt, hiszen szolidárisak vagyunk a háborúval sújtott emberekkel.”

Nacsa Gyurcsánytól undorodik

Gyurcsány Ferenc (DK): „Vannak dolgok, amelyektől undorodunk. (Moraj a kormánypártok soraiban. - Nacsa Lőrinc: Például te! Te vagy az!) Egyik ember például a póktól, a másik meg mondjuk, a békától. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: A DK-tól!) De vannak dolgok, amiktől minden egészséges ember undorodik. (Novák Előd: …részeg vagy!) Ilyen például az, ha egy felnőtt férfi egy ártatlan kisgyermek bugyijában turkál. És undorodunk azoktól is, akik ezt az ocsmány dolgot, ezt a borzasztó pedofíliát elnézik, segítik, mentegetik.



Maradva Gyurcsánynál: „A kormányfőnek tudnia kell, hogy állítólagos hite szerint sincs üdvözülés bűnbocsánat nélkül, és nincs bűnbocsánat bűnbánat nélkül. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ülj le!) Önök hallottak bűnbánatot? Én nem. Hallották, hogy akár csak egyszer bármelyikük is azt mondta volna, hogy bocsánatot kérünk a gyerekektől, mert bűnt követtünk el ellenük (Szászfalvi László: Apósod kitől kért bocsánatot?); bocsánatot kérünk, mert a bűnös oldalra álltunk a megerőszakolt gyerekekkel szemben; bocsánatot kérünk, mert olyan rendszert építettünk fel, ahol az istenre való hivatkozás a bűn leplezését jelenti; bocsánatot kérünk, mert mocskossá lettünk, mert undorítóak lettünk? Nem, nem hallottunk ehhez foghatót, még csak hasonlót sem. Ki se ejtették a megerőszakolt gyermekek nevét. A 133 úgymond bátor ember és gazdájuk egy szót se szólt. A gyerekekhez, akiknek neve van, élete van és fájdalma van. A kormányfőnek és rendszerének meg vége van.

Ma úgy kellene elnököt választanunk, hogy egy kérdésünk nem lehetne a jelölthöz, hogy egy mondatot nem mond a jelölt, hogy milyen elnök lenne. Elég annyi, hogy egy, a közvélemény számára ismeretlen emberre rábökött Orbán Viktor? Ennyi elég? Önöknek elég ennyi a köztársasági elnökké váláshoz? Úgy tűnik, hogy igen. (Szászfalvi László: …mint Árpi bácsinál.) Most már értik, ugye, hogy miért Orbán Viktor a felelős a pedofilbotrányért is, a pedofilhálózatért is? Ugye értik, hogy miért undorító ő is és a rendszere is: mert ilyenné lett, mert ilyenné tette. Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzéki pártok soraiban. - Szászfalvi László: Kár, hogy bezárták a Lipótmezőt!)”



Kövér László házelnök Gyurcsány beszéde után, rövid szünetet követően: „Elnézést, képviselő urak, hölgyek, csak meg kellett várni, míg a Házhoz illő méltósággal tudok szót adni (Dr. Vadai Ágnes: Mi várunk rá! - Arató Gergely: Mi évek óta várunk rá, hogy ez történjen!) Kocsis Máténak, és megtakarítsam az időt és az energiát, hogy kommentáljam mindazt, amit az előző felszólaló elmondott. De azért azt tudom mondani, hogy róla ebben a Házban, minden bűn ellenére, amit egymásra halmozott, senki ilyen tónusban nem beszélt (Dr. Vadai Ágnes: Tényleg? Na, ne!), és remélem, ez a jövőben is így lesz. Parancsoljon! (Nagy taps a kormánypárti padsorokban.)”

„De ki tüntette ki? Arról beszéljetek!”

Itt most egy hosszabb idézet jön, Kocsis Máté fideszes frakcióvezető hozzászólása alatt volt a leghevesebb a hangulat.

Kocsis Máté (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Igyekszem eleget tenni az előbbi kérésének. Nem vállalok rá garanciát, ugyanis anélkül, hogy minősíteném azt az egyperces néma felállást, amit önök megtettek: önök egy orosz állampolgárról megemlékeztek ma. Van magyar állampolgár is, aki harcosan kiállt a demokrácia eszméje mellett, ő Nagy László, akinek az az ember kilövette a szemét (Tuzson Bence: Undorító! - Közbeszólások az ellenzéki padsorokból: Hazugság! - Kálmán Olga: Ez nem igaz!), majd nemcsak a szeme világát veszítette el ez a demokráciáért kiálló ember, hanem a munkáját, a családját, az élete is tönkrement, majd 2022-ben meghalt. Az ő emlékére nem álltak fel egy percre, és ezt én szégyellem. (Többek az ellenzéki sorokból: Jaj, ne! - Dr. Vadai Ágnes: Hazudtok! - Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ami az előbbi felszólalásokat illeti, azon tűnődtünk az elmúlt jó néhány percben itt többedmagunkkal, hogy azért önöknek van bőr az arcukon, az biztos. Serpenyőgyártó cégek könyörögnek a technológiáért, abban biztos vagyok. (Derültség a kormánypárti sorokban. - Szabó Szabolcs: Kérjél inkább bocsánatot!)

Ugyanis, tisztelt képviselők, elmondom önöknek, mi az, amit önök sosem tartottak fontosnak. 2021-ben volt nekünk egy pedofilellenes és gyermekvédelmi törvényünk; ebben döntöttünk arról, hogy a súlyos, minősített esetű pedofil-bűncselekmények ne évüljenek el. Ezt önök nem támogatták. (Dr. Vadai Ágnes: Nem támogattátok a Megan-listát, a pedofillistát!) Nem támogatták… (Nagy zaj, folyamatos közbeszólások az ellenzéki oldalon.) Elnök úr, a horda nem nyugszik, elnézést kérek, csak… (Felzúdulás az ellenzéki oldalon, derültség a kormánypárti oldalon. - Dr. Vadai Ágnes: Minek képzeled te magad, hogy így beszélsz velünk?!) Másrészt a megítélés… (Nagy zaj, az elnök csenget.)

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Tisztelt Képviselőtársak! Önök 2021-ben azt sem támogatták, hogy essenek egy megítélés alá a pedofilbűncselekmények súlyosabb esetei az emberöléssel. Azt sem szavazták meg, hogy ne dolgozhassanak gyermekek közelében újra a pedofil bűnelkövetők. Önöknek ez nem volt fontos. (Moraj az ellenzéki oldalon. - Arató Gergely: Ti adtatok kegyelmet!) Azt sem szavazták meg, hogy kereshető legyen a magyar pedofil-nyilvántartás. (Dr. Vadai Ágnes: Nem igaz! Én támogattam a Megan-listát, és ti nem támogattátok! Ne hazudj!) Ezt sem szavazták meg. (Folyamatos közbeszólások, nagy zaj az ellenzéki oldalon.) Mindet ellenezték. Úgy, ahogy a gyermekvédelmi népszavazás ellen is hergeltek. De nem új keletű ez, nem 2021-ben kezdődött, képviselőtársak! Ez 2016-ban már létezett, sőt 2013- ban. Önök 2013-ban nem szavazták meg azt, hogy akik gyermekek sérelmére követnek el súlyos bűncselekményeket, azok ne végezhessenek a gyermekek felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet. (Dr. Vadai Ágnes: Répássy Róbert ellenezte a listát, amit mi támogattunk! Nem támogattátok, hogy a katolikus egyházon belül legyen vizsgálat a pedofil-bűncselekmények ellen! Miről beszéltek?) A gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó javaslatot sem szavazták meg, és 2016-ban sem szavazták meg a gyermekvédelmi jelzőrendszer kialakítására vonatkozó javaslatot. (Dr. Vadai Ágnes: Pedig ez az igazság! Nem támogattátok!) Sőt, azt sem szavazták meg, hogy megtiltsuk a kiskorúak esetében a háziorvosi ellátás visszautasítását; köteles mindenki gyermekeket ellátni. Önöknek nem volt fontos ’13- ban, ’16-ban és ’21-ben sem. (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Jaj, ne!)

De ami a vádakat illeti. Tisztelt Képviselőtársak! Nagyvonalúan elhallgatják, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatóját 1990-ben Demszky Gáborék nevezték ki, és húsz évig - húsz évig! - élvezte a bizalmukat. (Kálmán Olga: És ki tüntette ki?) Négyszer erősítették meg a tisztségében. (Folyamatos zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalon.) Négyszer erősítették meg a tisztségében a balliberális városvezetők - és önök most Tarlós István-oznak? Tarlós István főpolgármesterségének utolsó időszakában kezdeményezte minden kitüntetésének a visszavonását (Dr. Vadai Ágnes: De ki tüntette ki? Arról beszéljetek!), annak a kitüntetésnek, amelyet Karácsony Gergely is megszavazott, hiszen a döntés pillanatában - ne legyünk szűk látókörűek! - nem tudta senki, hogy ez az ember milyen életet él. De ez az önök embere volt húsz évig! (Felzúdulás az ellenzéki oldalon. - Tordai Bence: ’11 óta tudjátok! - Bedő Dávid: A Fidesz jelöltje volt 2002-ben! A miniszterelnök kampányolt neki!)

Mindezzel együtt még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Novák Katalin és Varga Judit vállalták a tetteik következményét. (Felzúdulás az ellenzéki oldalon. - Bedő Dávid: Egy év után! Miután kiderült!) Vállalták, azért nem ülnek most itt. Nyugalom, elvtársak, még nincs vége! Most jön a nehéz rész! De ki az, aki nem vállalja a tetteinek a következményét? (Közbeszólások az ellenzéki oldalról: Orbán Viktor!) Az a Varju László, aki most kalimpál, aki félrebeszél (Nagy felzúdulás az ellenzéki oldalon.), azt mondja, hogy őt dulakodásért ítélték el. Nem! Őt választási csalásért ítélték el, mert azt mondta Horváth Imrének, hogy majd okosba’ elrendezik a pénzügyeket a választási visszalépése után. (Közbeszólások a kormánypárti oldalról: Úgy van!) Ön egy bűnöző, Varju elvtárs! (Nagy taps a kormánypárti padsorokban.) Az a helyzet, Varju elvtárs, nem fogjuk tudni önt… (Dr. Vadai Ágnes: Nem fogjátok tudni! Így igaz! Nem fogjátok tudni!), nem fogjuk tudni önt megkímélni attól, hogy folyamatosan szembesítsük.

Szégyen!

Kövér László: Viszonválaszra megadom a szót miniszterelnök úrnak. Parancsoljon! (Arató Gergely: Halljuk! Még nem késő lemondani! - Többen az ellenzéki padsorokból: Vagy bocsánatot kérni!)

Orbán Viktor viszonválaszából: „Köszönöm szépen a kormánypárti frakcióknak, hogy a Navalnij-ügyben megőrizték a hidegvérüket. (Dr. Vadai Ágnes: Tényleg? Ez…?) Sovinisztáknak a magyar parlamentben nem jár tisztelet, és aki a grúz-orosz háború idején patkánynak nevezte a grúzokat, annak a tiszteletére mi nem állunk föl. Ennyit erről. (Dr. Vadai Ágnes: Nem volt taps, maradjunk ennyiben! - Közbeszólás az ellenzéki oldalról: …a Gulágon ölték meg…) Egyébként pedig nyugodjon békében! (Dr. Vadai Ágnes: Egyébként?! Hát, ez mi?! - Közbeszólás az ellenzéki oldalról: Szégyen!) Ungár Péter azt mondta, hogy a gyermekvédelmi intézmények nincsenek jó állapotban. Ebben sok igazság van, még akkor is, hogyha - mondom a számokat: - 2010-ben szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokra a baloldali kormány 325 milliárd forintot költött, 2024-ben pedig 1463 milliárd forintot költünk. (Dr. Vadai Ágnes: Közben meg volt az infláció, meg amit elloptatok!)” (Navalnij halála az Európai Parlamentben sem indította meg a Fideszt, Szijjártó Péter pedig az elhunyt orosz ellenzéki temetésének napján kedélyeskedett az orosz külügyminiszterrel.)

Egy öngyilkosság kellett hozzá!

Még mindig Orbán viszonválaszából:

„Akik most a jobboldalt támadják, illetve a kormánykoalíciós frakciókat támadják ebben az ügyben, a pedofilkegyelem ügyében, azoknak szeretném fölhívni a figyelmét az alapvető tényre: a pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe. (Közbeszólás az ellenzéki oldalról: És ti is engedtétek ki!) Azért kellett nekünk börtönbe zárni, mert önök nem zárták be. (Felzúdulás az ellenzéki oldalon.) Még egyszer megismétlem: a pedofil-bűncselekményt elkövető gyermekotthon-vezetőt önök húsz évig a helyén hagyták, vele szemben semmilyen vizsgálatot, de legalábbis következménnyel járó vizsgálatot nem végeztek, és önök a helyén hagyták. Ezzel az emberrel szemben 2011-ben már megindítottuk az első rendőrségi eljárást… (Közbeszólás az ellenzéki oldalról: És? És? - Tordai Bence: És le is zártátok!), amit a mostani vizsgálat föl is tár majd, hogy miért nem vezetett sikerre. Majd nem törődtünk bele ebbe, és másodjára is megindítottuk a vizsgálatot (Dr. Vadai Ágnes: Nem igaz! Nem indítottátok meg! A gyerekek indították meg! A gyerekek voltak!), és az, akit önök nem zártak börtönbe, azokat mi zártuk börtönbe. (Nagy zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalon. - Az elnök csenget.)

Tehát a pedofil-bűncselekményt elkövető… (Nagy zaj. - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) A pedofilbűncselekményt elkövető gyermekotthon-igazgatót önök először kinevezték, utána húsz évig ott hagyták, majd a 2010-es kormányváltást követően mi börtönbe zártuk. (Moraj az ellenzék soraiban. - Közbeszólás a Mi Hazánk soraiból: Egy öngyilkosság kellett hozzá!) Ez az alaphelyzet. Azért beszélünk most erről az ügyről, mert 2023-ban a köztársasági elnök (Kálmán Olga közbeszól.) ennek az embernek a bűncselekményét elleplező bűncselekményéért elítélt embernek kegyelmet adott (Dr. Vadai Ágnes: A kormányod tudtával!), ami nem helyes. Pedofiloknak nincs kegyelem. (Moraj és közbeszólások az ellenzéki padsorokból.) Szeretném önöket megnyugtatni, nálunk, a magyar kormánynál és nálam személy szerint a pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem. (Dr. Vadai Ágnes: De van! Kaleta, Fohsz, Tímár!) Köszönöm a figyelmüket. (Dr. Vadai Ágnes: Ezek mind azok! - Taps a kormánypárti padsorokból. - Varga Zoltán: Nem kéne kegyelmet adni!)

Arról, hogy 2011-ben ki tett feljelentést, a múlt héten írtunk. Bárnai Árpád mesélte el részletesen, hogy mi történt a bicskei gyerekotthonban, és mi nem, miután jelentette a zaklatásokat.

Vitályos Eszter: Ócska színésznő! Nagyon ócska!

Miután az első kör lement, még bőven volt szó a kegyelmi botrányról. Orosz Anna, a Momentum politikusa is megszólalt, amivel nem nyerte el Vitályos Eszter kulturális és innovációs minisztériumi államtitkár tetszését:

Orosz Anna: „Önök azt hazudják a közpénzből nyomtatott propagandaplakátjaikon, hogy a Fidesz megvédi az országot, a családokat, a gyerekeket. Hát most már köszönjük szépen, pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Azt, hogy az állampárt cserben hagyja, sőt szembeköpi azokat a fiatalokat, akik a legsérülékenyebbek, legkiszolgáltatottabbak, legvédtelenebbek, és akik ráadásul a magyar kormány segítségéért is kiáltottak. Az a helyzet, mélyen tisztelt képviselők, hogy akiktől a leginkább meg kell védeni a gyerekeket, azok nem az önök által kitalált ellenségképek, hanem önök maguk. (Gelencsér Ferenc: Így van! - Sebők Éva: Így van! - Vitályos Eszter: Ócska színésznő! Nagyon ócska!)”



Répássy Róbert igazságügyi államtitkár is megszólalt. Annak a tárcának a nevében, aminek egykori vezetője ellenjegyezte K. Endre elnöki kegyelmét:

„Ebben a kegyelmi ügyben egy olyan büntetőeljárásról döntött a köztársaság elnöke, amelyben az elsőrendű elkövető kilenc és fél év börtönbüntetést kapott, kilenc és fél évre ítélték azt az embert, akiről ön az előbb azt állította, hogy mi nem tettünk semmit ellene. (Orosz Anna: A bíróság!) Kilenc és fél évre ítélte a bíróság, az a bíróság, amelyet önök kritizálnak (Orosz Anna: Nem őket, önöket kritizáljuk! - Bedő Dávid: Önöket kritizáljuk!), az a bíróság ítélte el azok alapján a szigorú törvények alapján, amelyeket bevezettünk. A büntetések szigorítását nem szavazták meg, a bíróság elítélte a pedofil elkövetőt, a segítőjének kegyelmet adó köztársasági elnök lemondott. (Bedő Dávid: Miért kapott kegyelmet?!) Önök nem követnek el soha semmilyen felelősségre vonást, semmilyen felelősséget nem vállalnak a saját soraikban. (Bedő Dávid: Miért kapott kegyelmet?! - Szabó Szabolcs: Bocsánatkérés!) Amikor a kormányoldalon bárki csak egy hibát is elkövet, annak mindig van politikai következménye, mindig van következménye (Szabó Szabolcs közbeszól.), az önök részéről soha semminek nincsen következménye. (Szabó Szabolcs: Bocsánat, mondd ki!) Ezért kérdeztem meg, hogy Fekete-Győr András ügyében mikor akarnak legalább annyit mondani, hogy elnézést kérnek a sértettektől. (Közbeszólások a Momentum soraiból. - Vitályos Eszter: Vagy Varju elvtárs ügyében!) Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, Répássy Róbert államtitkár úr. (Szabó Szabolcs: Szégyen, amit műveltek! Szégyen! - Közbeszólások a Momentum soraiból: Szégyen! - Az elnök csenget.)”