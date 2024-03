Minden idők legrosszabb gyerekbuliját hozták össze a skótok és a mesterséges intelligencia

Viszonylag ritka, hogy egy gyerekbuliba rendőröket hívjanak, az pedig végképp, hogy egy általános iskolásoknak szóló rendezvény váljon a mesterséges intelligencia hibáinak szimbólumává. Február végén Skóciában mégis sikerült egyetlen eseménnyel mindkét kategóriát kimeríteni. A valaha volt legrosszabb Charlie és a csokigyár-buli utórengéseivel napok óta van tele a brit sajtó, de a New York Timesig bezárólag minden jelentős sajtóorgánum foglalkozott a botrányos rendezvénnyel. Most már a 444 is.

link Forrás

Február 24-ére és 25-ére hirdették meg egy glasgow-i rendezvényterembe a „Willy Wonka Experience”, azaz „Willy Wonka-élmény” nevű programot, ami ráadásul „immerzív”, azaz a résztvevőket is bevonó, minden érzékszervre ható kalandokat ígért. Willy Wonka Roald Dahl Charlie és a csokigyár című, filmen is többször feldolgozott regényének főhőse, gyerekek generációin átívelő rajongótáborral, így a rendezvény után egész nagy volt az érdeklődés.

Az esemény hirdetései – e cikk illusztrációi – a mesterséges intelligencia jellegzetes grafikai megoldásait vonultatták fel, ráadásul tele voltak a szintén az MI-re jellemző értelemzavaró helyesírási hibákkal, de ez a jelek szerint kevés gyereknek és szülőnek szúrt szemet. A helyszínen viszont, a 35 fontos, azaz több mint 16 000 forintos belépők megvásárlása után gyorsan kiderült, hogy ez minden idők egyik legbénább bulija.