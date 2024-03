Ókovács: Minden erőmmel azon vagyok, hogy növeljem az Operaház bevételeit

Ókovács Szilveszter szerint a büfészünet elrendelése miatt kialakult botrány csak egy kampányesemény, amire két fegyelmezetlen művész bejegyzése adott lehetőséget.

Az Operaház főigazgatója az ATV-nek azt mondta, az a dolga, hogy elintézze, a március 19-én kezdődő sztrájk napján is legyen előadás. Minden erejével azon van, hogy növelje az Operaház bevételeit.

Szerinte azért tudott rekormennyiségű saját bevételhez jutni tavaly az Operaház, mert minden, korábban kiszervezett szolgáltatást saját kézbe vettek. Többek között az őrzés-védelmet és a büfét is.

Ókovács szerint tenni kellett valamit, miután az állami támogatás sem nőtt az egekbe. A közeljövőben is tervez hasonló intézkedéseket, arra számít, hogy azok miatt is szétszedik majd. Azt már most bejelentette, hogy a helyárakat növelik, és az eddig üresen álló királyi páholyt értékesítik.

photo_camera Ókovács Szilveszter Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A botrány azután robbant ki, hogy Bogányi Tibor karmester azt írta, nem dirigálja többet a Carmina Burana előadásait, miután az Operaház főigazgatója a büfébevételek növelése miatt félórás szünetet rendelt el az előadásoknál.



Ókovács először arról beszélt, hogy megoldják a karmester távozását, ahogy a közönség ételhez, italhoz jutását is. Később pedig azt mondta, nem támadni, hanem tanítani kellene az Operaház bevételszerzését. Közben a büfét korábban üzemeltető cég azt állítja, hogy Ókovácsék 100 millióval tartoznak nekik, ráadásul jogellenesen rakták őket ki.