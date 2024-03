Operaház: A büfét üzemeltető cég hamis állításokat fogalmazott meg

Reagált az Operaház a büfét korábban üzemeltető Opera Gasztronómia Kft. vádjaira, miszerint az Operaház jogellenesen, mondvacsinált indokkal mondta fel a büféket/bárokat és az Opera Cafét is üzemeltető céggel fennálló szerződését, ezért az üzemeltető be is perelte az intézményt.

Az Operaház most a közleményében azt írja:

„A Magyar Állami Operaház az Opera Gasztronómia Kft. a „tényekről” szóló, számos csúsztatást, megalapozatlan feltételezést és hamis állítás megfogalmazó közleményét a folyamatban lévő bírósági eljárásra tekintettel nem kívánja érdemben kommentálni. Ami valóban tényszerűen állítható, hogy az Opera Gasztronómiai Kft.-vel kötött szerződés jogszerű felmondásával kapcsolatban, amire egy jelentős összegű tartozása adott alapot, a múlt héten a bíróság első fokon a Magyar Állami Operaháznak adott igazat.”

Vasárnap derült ki, hogy Ókovács Szilveszter főigazgató utasítására félórás szünettel kell játszani a Carmina Buranát, hogy növeljék az Opera büféjének bevételét. A büfét korábban üzemeltető Opera Gasztronómia Kft. szerint egy mondvacsinált indokkal rakták ki őket, és vette saját hatáskörbe az üzemeltetést az intézmény.

„2023 októberben nem csak hogy felmondták a szerződést, de önhatalommal kizárták kollégáinkat az Operaház területéből, bírósági döntés bevárása nélkül átvették a kizárólagosan társaságunkat megillető területeket, ingóságainkat ott tartották, beruházásainkkal nem számoltak el.”

A vállalkozás szerint „a Magyar Állami Operaháznak egyébként az Opera Gasztronómia Kft. felé egy 100 millió forint nagyságrendű tartozása van a nem megfelelő és késői átadás miatt, mely tartozás rendezési lehetőségeiről éppen folyamatban volt egy igazgatói szintű egyeztetés a felmondás idejében, a főigazgató az érdemi egyeztetést megszakítva döntött a felmondás mellett.” (via 24.hu)