Tanári pályára lépne Pokorni Zoltán

Február 23-án jelentették be, hogy Pokorni Zoltán nem indul újra a polgármesterségért a XII. kerületben, miután októberben lejár a polgármester mandátuma. A további terveiről most a Hegyvidék című kerületi lapnak nyilatkozott „Szeretnék olyan munkát végezni, ami nem a közügyekkel kapcsolatos. A legvalószínűbb, hogy az eredeti foglalkozásomhoz térek vissza. A Toldy Ferenc Gimnáziumban tanítottam 1994-ig, aztán kerültem a parlamentbe. Szeretnék újból tanítani, remélem lesz erre módom.” A 24.hu úgy tudja, az eredetileg magyar-történelem szakos végzettségű politikus a közoktatásba térne vissza. Az önkormányzati lapnak arról is nyilatkozott, hogy miért hagyja ott a politikai pályát:

„A politikus szerepe nagyon megváltozott, mára gyakorlatilag élő bokszzsákká vált. Bárki, akit elönt az indulat, odamegy és belerúg. Ezt egy politikus évekig kénytelen tűrni, ami hosszú időn keresztül azért nem egy egészséges foglalkozás. Számomra eddig tartott.”

Az első Orbán-kormány oktatási minisztereként is dolgozó Pokorni Zoltán 2006 óta vezette a kerületet. Egy ideig a Fidesz elnöke és frakcióvezetője is volt, azonban 2002-ben le kellett mondania, miután kiderült, hogy apja III/III-as ügynök volt. Aztán 2019-ben Rab László a Mozgó Világban feltárta, hogy a kerületben emelt turul-szobor talapzatán szerepel Pokorni nagyapjának a neve is mint hősi áldozat. De valójában Pokorni József nem áldozat volt, hanem elkövető, hiszen aktív szerepet játszott a kerületi nyilas tömegmészárlásokban.