1044 kilométer, Facebook nélkül

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Bár az olvasói reakciókat látva a kedd legjelentősebb történése a Facebook/Instagram délutáni, 60 perces üzemzavara volt, mi mégsem ezt ajánljuk most, hanem ezeket a cikkeinket:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kedden kijöttek a részletesebb 2023-as GDP-adatok, melyekből kiderült, hogy tavaly év végére lefulladt a magyar gazdaság: tizenhat ágazatából kilencben visszaesés volt, négyben stagnált a teljesítmény. A GDP 0,9 százalékkal esett vissza, de ha nincs az agrárium, sokkal rosszabb lett volna az eredmény. A friss adatok nyomán összeszedtük azt is, hogy Orbán Viktor az elmúlt évben mit mondott az ország gazdasági kilátásairól, érdemes ehhez hozzáolvasni a kedden közzétett adatokat.

A nap folyamán Szijjártó Péter gyakorlatilag dicsekedett azzal, hogy európai politikusok őt keresik, ha az oroszoknak akarnak üzenni valamit, és kiderült az is, hogy Magyarország nem támogatja, hogy Mark Rutte legyen a NATO főtitkára.

Sulyok Tamás közben hivatalba lépett, de nemhogy beiktatási ceremónia, de még saját honlap se várta az új köztársasági elnököt, aki első intézkedéseként aláírta a svédek Nato-csatlakozásának ratifikálását.

A múlt héten arról lehetett hallani, hogy felülről érkező nyomásra fenntartót válthat a XII. kerületi német nemzetiségi Tamási Áron iskola, és drága magániskolává alakulhat, de a kerület alpolgármestere és egyben a kormánypártok polgármester-jelöltje, Fonti Krisztina kedd este közölte, hogy nem engedik a váltást. Kapcsolódó hír, hogy a visszavonuló Pokorni Zoltán közben egy interjúban arról beszélt, hogy visszatérne az oktatás világába.

És hír volt még, hogy

Zajlott tovább kedden az Operabüfé-gate is: írtunk arról, hogy az Opera büféjét korábban üzemeltető cég szerint 100 millióval tartoznak nekik, jogellenesen rakták ki őket, mire válaszul az intézmény azt közölte, hogy a büfét korábban üzemeltető cég hamis állításokat fogalmazott meg, miközben Ókovács Szilveszter arról beszélt, hogy minden erejével azon van, hogy növelje az Operaház bevételeit.

Vasút

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Március 1-je óta az új napijeggyel az ország összes, nem helyjegyköteles vonatán utazni lehet. Molnár Kristóf kollégám a maximumot akarta kihozni a jegyből, így 18 óra alatt 10 megyében fordult meg vele. És meglepetésére minden a tervek szerint alakult.

A világ

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A technológiai vállalatok már olyan kritikus eszközöket birtokolnak, amelyekre egy szuverén államnak szüksége van a működéshez, és saját maga megvédéséhez. A technológiához való hozzáférés hiánya élet-halál kérdése lehet - amint azt az elmúlt egy év Ukrajnában is megmutatta. A technológiai vállalatok kulcsszerepe új kérdéseket vet fel a magánszektor és a civilek háborús helyzetben betöltött státuszáról.

Írtunk arról is, hogy kedden az Európai Bizottság közzétette az európai védelmi ipar fellendítésére készített javaslatait, és ezen a területen Ukrajnát már kvázi-tagállamként kezelné az EU, és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt még, hogy elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság két orosz tábornok ellen, és hogy az orosz titkosszolgálat szerb kémje legalább 3 EP-képviselővel találkozott az EP épületében tavaly októberben.

Magyar szempontból is érdekes hír, hogy visszavonul Victoria Nuland, az egyik legmagasabb rangú amerikai diplomata, akinek több konfliktusa is volt az Orbán-kormányokkal, és írtunk arról is, hogy

Visszatérés

photo_camera Grafika: Kiss Bence

Michel Houellebecq karrierje megrekedni látszott, de a Megsemmisülni nem csak a 700 oldalas terjedelme miatt tűnik valódi nagyregénynek. Egy terrorista szekta, egy elnökválasztás és egy életvégi döntés mellett, meglepő módon, még a szeretet is megjelenik ebben a bosszantó, de gazdag világban.

Öregedés

photo_camera Szathmáry Eörs akadémikus, Széchenyi-díjas evolúcióbiológus, A Földi élet regénye című tudományos bestseller szerzője Fotó: ./Nemeth Daniel/444

Küzdhetünk-e a biológia ellen? Mi az öregedés az egyén, a társadalom és a faj szintjén? Milyen modellek segíthetnek az öregedési folyamat megértésében? Az öregedés miértjeire még ma sincsenek egyértelmű válaszok, de Szathmáry Eörs a 7. Qubit Live-on igyekezett feltárni a lehetséges magyarázatokat.