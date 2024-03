A spanyol kormány nem akarja, hogy magyar kézre kerüljön a vonatgyártójuk

A vasúti járműveket gyártó spanyol Talgót a Hernádi Zsolthoz köthető Magyar Vagon Invest. akarta megszerezni a Dunakeszi Járműjavítón keresztül. A vállalat egyetlen részvényese 2022-ig Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt, de miután miniszter lett, a cég egy Hernádihoz köthető magántőkealaphoz került.

photo_camera Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A spanyol kormány most megfúrná az üzletet. Óscar Puente közlekedési miniszter egy konferencián azt mondta, hogy a spanyol kormány mindent meg fog tenni, hogy elutasítsa a felvásárlási ajánlatot. A spanyol sajtó szerint a kormány attól tart, hogy a tényleges vásárlók vagy orosz befeketetők, vagy a magyar állam lehet. Az Iho.hu emlékeztet arra, hogy a Dunakeszi Járműjavítót is birtokló Magyar Vagonnak korábban tényleg voltak orosz kapcsolatai, az ajánlatban is részt vevő Ganz-MaVag International Kft. korábbi neve például Transmashholding Hungary Kft. volt, hiszen az orosz járműgyártó óriás volt az egyik tulajdonosa. Az oroszok végül csak a háborús szankciók miatt szálltak ki belőle.