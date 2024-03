Balog Zoltán biztos, ami biztos, elmegy minden egyházmegye lelkészi karához

Balog Zoltán – mint dunamelléki református püspök – „a személyét és egyházat érintő közéleti botrány kapcsán” azt mondta, minden egyházkerületi lelkész számára igyekszik fórumot teremteni arra, hogy megbeszéljék a közelmúlt történéseit. Elmegy minden egyházmegye lelkészi karához, és a hétvégén találkozik minden gyülekezet főgondnokával is – olvasható a parokia.hu-n.

photo_camera Fotó: Magyarországi Református Egyház / Youtube

Balog Zoltán február közepén azt mondta, nem mond le a református egyház vezetéséről a kegyelmi ügyben játszott szerepe miatt, majd végül lemondott a zsinati lelkészi elnöki tisztségéről, vagyis arról, hogy ő legyen a Magyar Református Egyház első embere.

Erről most azt írják, Balog azt mondta, hogy lelkészi elnöki tisztségről lemondásával „azt az egységet szerette volna megvédeni, mely az elmúlt években kialakult mind a magyarországi, mind pedig a Kárpát-medencei református egyházkerületek között”.

„Isten a külső támadásokat is fel tudja használni arra, hogy bejárjuk lelki utunkat, odataláljunk, ahol a szolgálatunk helye van” – mondta Balog Zoltán, aki nemrég egy lelkipásztor beiktatásán azt is mondta, hogy a „reformátusoknál a kutyából is lesz szalonna”.

Boszorkányüldözésről most nem beszélt.