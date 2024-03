Még nem termelnek újra a gyárak: januárban felgyorsult a magyar ipar visszaesése

A magyar ipar januárban sem talált magára, a teljesítménye éves és havi összevetésben is visszaesett. A KSH szerdán publikált úgynevezett első becslése szerint az ipar teljesítménye az év első hónapjában 1,1 százalékkal maradt el a decemberitől és a nyers adatok szerint 3,6 százalékkal, a kiigazított adatok szerint 4,1 százalékkal volt rosszabb, mint 2023 januárjában. Ez az eredmény elmarad az elemzők által előzetesen várttól.

Az adatokból az látszik, hogy havi alapon már negyedik hónapja tart a magyar ipar visszaesése. De mondhatjuk úgy is, hogy a tavaly júliusi óta eltelt hat hónapból csak egy olyan volt, amikor az előző havinál jobb volt az ipari teljesítmény, ráadásul a decemberinél nagyobb volt a havi alapú visszaesés.

Éves összevetésben most már 13. hónapja tart a magyar ipar hanyatlása. Sőt, a 2022 januárja óta eltelt két évben mindössze négy olyan hónap volt, amikor érezhetően, legalább 1 százalékkal nőtt a gazdaság, és tizenhét olyan hónap, amikor hanyatlott az egy évvel korábbihoz képest. Vagyis most már két éve lényegében csak stagnáló és csökkenő időszakok váltják egymást, így összességében lassú lejtmenetet mutat az ipari termelés trendvonala.

Az éves alapon kalkulált visszaesésben további kedvezőtlen jelenség, hogy a tavaly januári, már hanyatlást mutató adathoz képest gyorsuló ütemű volt a visszaesés (miközben tavaly januárban még egy növekedési produkáló 2022. január volt a bázis). Az egyetlen biztató jel talán az, hogy az éves alapú visszaesés jóval enyhébb volt a novemberinél és a decemberinél.

„Egy adatból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de az kétségtelen, hogy nem indult erősen az ágazat idei éve” – reagált az ipari adatokra Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Az ipar összkibocsátása így mostanra a 2020. végi, 2021, eleji látott termelési szintekre süllyedt. „A gyenge globális ipari konjunktúra hatása tehát egyre erőteljesebben érezteti hatását Magyarországon. Az ipar egész éves kilátása a meglehetősen gyenge évzárás és újév kezdet mellett egyre borúsabb” – fogalmazott a szakértő.

A pocsék ipari statisztika mindössze két nappal azután jelent meg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján arról beszélt: „Optimista vagyok az előttünk álló két év gazdaságpolitikáját illetően (...) a gazdasági minisztereink jó állapotban vannak, hiszen egészen remek és biztató számokat mutattak nekünk, megcsinálták a jókedvet a mai napra.” Igaz, amint nemrég megírtuk, a miniszterelnök 2023 elején is bizakodó volt, és azt az évet is a recesszió elleni harcnak szentelte – majd az EU átlagánál is rosszabb magyar GDP-adat született.