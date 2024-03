900 ezer magyar nyugdíjas élhetett a létminimum alatt tavaly

A jelenleg elérhető létminimum-számításokból kiindulva 2023-ban több mint 900 ezer magyar nyugdíjas kapott a szerény megélhetésre elegendő összegnél kevesebb állami nyugdíjat a Bankmonitor szerint.

2015-ben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szakmai okokra hivatkozva nem abbahagyta a hazai körülményekre vonatkozó létminimum-értékek számítását és közzétételét - amit azóta a Policy Agenda végez el évről évre. A létminimum egyébként nem szegénységi küszöböt takar, hanem egy olyan jövedelemszintet, amely biztosítja a háztartás lakóinak számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény szükségletek kielégítését. A Policy Agenda legfrissebb, 2023-as tanulmánya a 2020-as adatokat tartalmazza, akkor így nézett ki a különböző összetételű háztartások létminimum fenntartásához szükséges jövedelemszintje:

két aktív korú felnőttből háztartás: 218 400 Ft,

két felnőttből és két gyermekből álló háztartás: 362 000 Ft,

egyszemélyes nyugdíjas háztartás: 112 300 Ft,

kétszemélyes nyugdíjas háztartás: 193 500 Ft.

A Bankmonitor azt is összegezte, hogyan változott 2006-tól 2020-ig az egyfős nyugdíjas háztartások létminimum-szintje:

És bár 2020 utáni számítások még nincsenek, a Bankmonitor igyekezett felbecsülni, hány nyugdíjas élhetett 2023-ban a létminimum alatt.

Az éves átlagos nyugdíjas infláció – azaz a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján mért fogyasztói áremelkedés – 2021-ben 4,6 százalék volt, 2022-ben már 15,2 százalék, majd 2023-ban 18,3 százalékkal drágult a nyugdíjasok megélhetése. Ezekkel a számokkal rendre növelve a 2020-as adatot a Bankmonitor úgy számolt, hogy 2023-ban már 160 100 forintra nőhetett az egyszemélyes nyugdíjas háztartás létminimum-szintje.

A KSH adatai alapján a becsült létminimumnál (tehát havi 160 ezer forintnál) így a Bankmonitor számításai alapján több mint 914 ezer ember, vagyis a nyugellátásban részesülők 40,2 százaléka kapott kevesebb nyugdíjat.

Fontos hozzátenni, hogy a nők és a férfiak között számottevő különbség figyelhető meg a nyugdíj mértékének szempontjából (is). Mivel a nők jellemzően rövidebb szolgálati idővel mennek nyugdíjba, és a keresetük is alacsonyabb az aktív éveikben, ez a kettős hátrány a nyugdíjukban is érvényesül:

a férfi nyugdíjasok 35,7%-a (307 ezer fő), míg a nők 42,9%-a (607 ezer fő) tartozott a létminimum alatti osztályokba. A Bankmonitor azonban hozzáteszi: az egyszeri juttatások miatt valamelyest azért javul a kép, persze eseti jelleggel. Így például a 13. havi nyugdíj révén a jogosultak februárban dupla juttatást kapnak, míg az esetleges évközi nyugdíjkorrekciók és a nyugdíjprémium tovább növelhetik az állami forrásból származó bevételüket. 2023 novemberében a kormány 3,1%-os nyugdíjkorrekciót alkalmazott, melyet egész évre visszamenőleg egy összegben kaptak kézhez a nyugdíjasok, nyugdíjprémium viszont a gazdasági mélyrepülés miatt nem érkezett.