Az Apple szerint az új EU-s szabályozás szükségtelen biztonsági kockázatokkal jár

Apró réseket nyit az iPhone „digitális erődjében” a friss európai uniós szabályozás, ami a hackerek számára új lehetőségeket ad a felhasználók személyes és pénzügyi adatainak ellopására – közölte az Apple a digitális piacokról szóló jogszabály által előírt változtatásokról.

Digitális kapuőrök

Az EU-ban most bevezetett új szabályozás nagy változást hoz az Apple 2008-ban bemutatott alkalmazásbolt-koncepciójában: a döntés értelmében az EU-s felhasználók már olyan, iPhone-ra letölthető alkalmazásokhoz is hozzáférhetnek, amiket nem az Apple gyártott, emellett alternatív fizetési módokat is találhatnak az alkalmazásokkal kapcsolatos tranzakciókra.

Az európai szabályozó hatóságok a digitális piacokról szóló jogszabály, a Digital Markets Act (DMA) által előírt változtatásoktól a techóriások által megszerzett kontroll feloldását remélik, amivel a technológia „digitális kapuőrei” meghatározó erővé váltak a termékeiket és szolgáltatásaikat használók körében.

Biztonsági szakadék

Az Apple bírálta az európai iPhone-felhasználókat érintő, szerintük szükségtelen biztonsági kockázatokat rejtő új szabályozást, ami a külső alkalmazások letöltésével növelheti a felhasználókat ért csalások és rosszindulatú támadások számát, egyben lehetőséget ad pornográf tartalmak, illegális kábítószerek és a cég által eddig tiltott tartalmak megjelenítésére az alternatív alkalmazásboltokban.

Az Apple arra is figyelmeztetett, hogy ezek a változtatások a biztonsági óvintézkedések betartása mellett is „biztonsági szakadékot” hoznak létre az EU-n belüli és kívüli felhasználók között.

photo_camera Illusztráció: Lionel Bonaventure/AFP

Az uniós szabályozó hatóságok szerint a fokozódó versenyhelyzetből származó előnyök felülmúlják a biztonsági kockázatokat.

A fortnite-os Epic szerint az Apple sérti a DMA-t

A népszerű Fortnite játék gyártója, az Epic állítása szerint az Apple már most megsértette a DMA-t azzal, hogy elutasította a Svédországban tervezett alternatív alkalmazások piacra dobását. Az EU-s szabályozó hatóság bejelentette: számon kérik az alkalmazások „blokkolását”, de az Apple az Epic múltbeli viselkedésére hivatkozva jogszerű döntésnek nevezte a lépését.

A Spotify és a videójáték-gyártó Epic Games kifogásolta az Apple szigorításra adott válaszát, azt állítva, hogy az Apple gúnyt űz a szabályozásból. „Ahelyett, hogy tisztességes versenyhelyzetet és új választási lehetőségeket teremtenének, az Apple újabb feltételeivel további akadályokat görget a konkurencia elé az iPhone ökoszisztéma megerősítésének céljával” – közölte a Spotify, az Epic, két tucat kisebb vállalat és szövetségeseik az Európai Bizottságnak címzett március 1-i levelükben.

Behatolhatatlan tér

Bár Európa digitális tájképének reformja a Google-t és a Facebookot is különféle változtatásokra kényszerítette, a szabályozás leginkább az Apple filozófiájának lényegét tekintve súlyos érvágás, mivel a cég eddig szigorú ellenőrzésnek vetette alá a termékekeivel kapcsolatos szolgáltatásai minden aspektusát.

A „behatolhatatlan tér” ötlete a cég néhai társalapítója, Steve Jobs fejéből pattant ki, aki a hardver aprólékos megtervezésétől kezdve az eszközökön futó szoftveren történő összes tranzakciót a cég ellenőrzése alá volna.

photo_camera Steve Jobs egy iPoddal 2005-ben az éves Macworld Expón Fotó: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Az Apple továbbra sem engedélyezi az alternatív iPhone-alkalmazásboltokat az Egyesült Államokban és több mint száz EU-n kívüli országban.

Szerintük a DMA által előidézett biztonsági kockázatok szintje olyan magas, hogy már kormányzati szervek (különösen a védelmi, a banki és a segélyszolgálati szektorból) is jelentkeztek náluk azért, hogy megakadályozzák, hogy iPhone-t használó alkalmazottjaik hozzáférjenek az Apple által kiépített „erődön” kívüli alkalmazásokhoz.

„Ezek az ügynökségek mind felismerték, hogy a külső alkalmazások letöltése biztonsági veszélyeket jelent, és veszélybe sodorhatja a kormányzati adatok és eszközök biztonságát” – közölte az Apple. (MTI)