Felfüggesztették a gazdagréti óvoda igazgatóját, miután az egyik dolgozót szexuális kényszerítés miatt őrizetbe vették

A Gazdagréti Szivárvány Óvodában történtek teljeskörű felderítésének, és a gyermekek védelmének érdekében hozott döntéseket Újbuda képviselő-testülete - írja a Népszava.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, múlt hét pénteken szexuális kényszerítés bűntettének gyanúja miatt őrizetbe vették a Gazdagréti Szivárvány Óvoda egyik dolgozóját. A férfit, aki pedagógiai asszisztensként hat éven keresztül dolgozott az intézményben, egy ismeretlen személy jelentette fel a rendőrségen. Az óvoda vezetése péntek reggel értesítette a szülőket az esetről. Azt is közölték, hogy az érintett dolgozó azóta nem léphetett be az óvoda területére, és a gyerekekkel sem találkozhatott.

Az újbudai önkormányzat már pénteken belső vizsgálatot rendelt el az ügyben, munkaviszonyát azonnal megszüntették.

Az elkövetőt BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányságán még aznap ki is hallgatták és megalapozott gyanú miatt nyomozás indult ellene, egyben indítványozták letartóztatását az ügyészség felé.

A Népszava úgy tudja, László Imre újbudai polgármester rendkívüli ülést kezdeményezett az üggyel összefüggésben, ahol beszámolót tartott a Szivárvány Óvoda ügyében tett eddigi önkormányzati lépésekről, amit a képviselő-testület ellenszavazat nélkül elfogadott. Az óvodában folyamatosan rendelkezésre áll gyermekpszichológus, emellett a városvezetés felkérte Herczog Mária gyermekvédelmi szakembert, hogy szakértelmével személyesen segítse a gyerekeket, a szülőket és az óvodai dolgozókat - tudatta László Imre.

Az ülésen vizsgálóbiztos kinevezéséről is döntöttek, az eljárás idejére pedig a képviselő-testület az érintett óvoda vezetőjét felfüggesztette a munkavégzés alól, erre az időszakra az Észak-Kelenföldi Óvoda igazgatóját kérték fel az intézmény vezetésére. A testület Kulturális és Köznevelési Bizottságát továbbá megbízták azzal, hogy vizsgálja meg, milyen további intézkedésekkel lehet erősíteni és javítani a gyermekvédelem helyzetét a kerületben.

Arra is emlékeztettek, hogy az ügyben érintett dolgozóra már az előző munkahelyén is érkezett panasz, ám ennek ellenére sem szüntették meg a munkaviszonyát, csak áthelyezték a Gazdagréti Óvodába. Ezért indítványozták azt is, hogy a vizsgálat terjedjen ki az előző városvezetés ideje alatt zajlott 2018-as munkahelyváltás körülményeire is.



Hétfőn lapunk is beszámolt arról, hogy a szexuális kényszerítés gyanúja miatt letartóztatott óvodai dolgozó megtagadta a vallomástételt a rendőrségen.