Márki-Zay Péter ad egy esélyt Rákay Philipnek, hogy bebizonyítsa: nem Lázár János strómanja

„Lázártól menekül Rákay - most kiderül, hogy csak stróman volt vagy valódi tulajdonos!” - írta ki Facebook-oldalára Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester.

Komoly zavart okozott a Fideszben az a cikksorozat, amit február második felében hozott le a hódmezővásárhelyi fideszesek lapja, a Promenad24 - írtuk meg épp tegnap.

A sort egy „A buzizó polgármester és az »európai fideszes« meleg kézfogásai” címmel megjelent cikk indította, amelyben Márki-Zay Péter (ő a polgármester) és Navracsics Tibor (ő az európai fideszes) kézfogásai mellett szó esett arról is, hogy Navracsics mint területfejlesztési miniszter rezsitámogatást és egyéb fejlesztési forrásokat is ígért Hódmezővásárhelynek.

A következő cikkében már egyenesen azt szegezték a miniszternek: Vajon kinek akar tetszeni Navracsics Tibor, amikor az ellenzék legszélsőségesebb, leggátlástalanabb, legerőszakosabb figurájával bratyizik? Ha azt hiszi, hogy a kormánypárti szavazók szimpátiáját elnyerheti az által, hogy a nyitottság, a kompromisszumok embereként simogatja a balliberális városvezetőt, s kész vele együttműködni, nagyon téved.”

A balhéról Navracsics Fiala János podcastjában azt mondta, hogy miután „a Lázár Jánoshoz köthető” portál három cikket is lehozott róla, odament a közlekedési miniszterhez, hogy megkérdezze, mi a problémája vele, ennek azonban csak annyi lett a vége, hogy Lázár hátat fordított neki, és faképnél hagyta.

Nem nézte tétlenül mindezt Rákay Philip, a lap többségi tulajdonosa, aki egyrészt sietve elnézést kért Navracsicstól a cikkek miatt, másrészt bejelentette, hogy eladja a portált, és kiszáll a Lázár János-féle ménesbirtokból is.

Rákay szerint ugyanis a Promenád24 súlyosan félreértelmezte a szerepét, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Évtizedek óta nem titok, hogy közéleti szereplőként nyíltan kiállok Orbán Viktor politikája és kormánya mellett, ebbe az őszinte szerepvállalásba egyáltalán nem fér bele, hogy egy hozzám tulajdonosként köthető vállalkozás bármilyen formában is – ráadásul ilyen alpári eszközökkel – támadja a magyar kormány bármely tagját”



A Promenad24 hódmezővásárhelyi portál, erősen kötődik Lázár Jánoshoz. A kiadó másik tulajdonosa és ügyvezetője az a Bada János, aki gimnáziumi évfolyamtársa volt Lázárnak. Lázár polgármestersége idején az önkormányzattal közösen volt tulajdonosa a Zafír Média Kft.-nek., valamint benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is.



