Rohamtempóban 675 milliárd forintot mozgattak meg a magyar milliárdosok

Az elmúlt években már több megoldás közül is választhatnak a leggazdagabb magyarok, ha a pénzüket, vagyonukat biztonságban, illetve a kíváncsi szemek elől rejtve szeretnék tudni. Egy időben nagyon trendinek számítottak a bizalmi vagyonkezelők, aztán a magántőkealapokat kapták fel, most egyfajta átrendeződés látszik, hiszen a vagyonkezelő alapítványok felé kezdtek vonzódni. Ez az irányváltás nem független az Orbán-kormány intézkedéseitől sem. A bizalmi vagyonkezelők céges formában működnek, nagy előnyük volt a vagyonkezelő alapítványokhoz hasonlóan, hogy adómentesen lehetett ki-, bepakolgatni a vagyont. A kabinet azonban úgy gondolta, ideje ezen változtatni és megnyirbálták az adókedvezményeket. Az első verzió szerint a változtatás 2023 szeptemberében lépett volna életbe, ám végül 2024 januárjától visszaállították az eredeti állapotot. Ez eredeti tervek szerint a változás kihirdetését követően 60 napig volt lehetőség az adómentes vagyonpakolgatásra.

Időközben azonban volt még egy esemény, ami elvehette a gazdagok kedvét a bizalmi vagyonkezelőktől, melyeket első perctől kezdve a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyelete bármikor ellenőrizhetett. Ez történt tavaly év végén az egyik legnagyobbal, a Primus Trusttal is - idézi a hvg360.

A jegybank szerint a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. üzletszerűen nyújtott kölcsönöket úgy, hogy nem volt engedélye hitelezői tevékenységre. A cég szerint ezek csak vagyonkiadási előlegek voltak, amik külföldön bevett szokásnak számítanak. Megtámadták az MNB ítéletét, a per jelenleg is zajlik. Mindenesetre ennek hatására is gondolhatták úgy a leggazdagabbak, hogy vagyonuk nagyobb biztonságban van valamilyen más formában. Ez pedig a vagyonkezelői alapítvány, melyre csupán egy bírósági bejegyzésre van szükség, némi titoktartásra pedig ez is lehetőséget biztosít. Ugyan az kiderülhet, hogy ki az alapítvány létrehozója, de a kedvezményezette(ke)t nem kell nevesíteni, arról akár a vagyon kiadásakor is dönthet a kuratórium.

A két esemény hatására tavaly nyár közepétől tömegesen kezdtek megjelenni a nyilvántartásban a vagyonkezelői alapítványok.

photo_camera Csányi Sándor és Hernádi Zsolt nevéhez is kötődik egy-egy alapítvány. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Rápörögtek a milliárdosok a vagyonkezelő alapítványokra

Cikkünk írásakor 68 ilyen alapítvány szerepel a listán, ötödük esetében pedig azt is pontosan tudni, mekkora vagyont pakoltak be a leggazdagabbak. A többi esetében csupán annyi tudható, hogy az alapítvány vagyona nem mehet a jogszabályokban rögzített, minimumként meghatározott 600 millió forintos érték alá. Ott tehát, ahol nem konkretizálták az induló vagyon nagyságát, ezzel az összeggel számoltunk.