Szinte fehérre mosták a fekázót, de miért volt jogos megbüntetni Mészölyt, ha egyszer nemrég még pont a libsik fekáztak?

Mészöly Géza edző meccs után azt nyilatkozta a saját játékosáról, hogy „nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen”.

Az MLSZ eltiltotta 1+2 hónapra.

Orbán Viktor kiposztolta gyorsan, hogy „Je suis Mészöly”.

Csányi Sándor MLSZ-elnök meg lenyilatkozta, hogy túl erősnek tartja a büntetést.

De azt is mondta, hogy a szabályzat értelmében rasszizmusért ez az adható legenyhébb retorzió.

Aztán most minden magyarázat nélkül bejelentették, hogy mégis jelentősen enyhítették a büntetést.

Ez sem volt hülyeség, meg az eredeti büntetés sem, az egész mégis rossz ízt hagy maga után.

7 nappal azután, hogy Orbán miniszterelnök együttérzéséről biztosította az Újpest fekázó edzőjét és 4 nappal azután, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök egy interjúban sajnálkozva, ám tényállításként közölte, hogy Mészöly Géza egyszerűen nem kaphatott rövidebb időre szóló büntetést, mint a 3 hónapos eltiltás, az általa vezetett MLSZ pénteken 5 meccsre enyhítette a retorziót. Abból 3-at ráadásul egyből fel is függesztve. Így Mészöly a mai, Puskás Akadémia elleni meccsükön már le is ülhet a kispadra.



Ha nem hallottál volna róla: Mészöly Gézát eredetileg azért büntették meg, mert a Diósgyőr elleni győztes meccsüket követően a következőket mondta az egyik, általa becserélt újpesti játékosáról, Frank Sasaréról:

„Hát nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja a labdát és megcsúsztatja. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni.” Hiába volt pozitív a szövegösszefüggés, Sasare hiába Mészöly saját játékosa, a „nagydarab feka” jelzős szerkezet 3 hónapot ért.

Az igen hosszú eltiltás – oké, ebből csak egy hónap volt a garantált – sokaknál kiverte a biztosítékot. A morgolódók szerint a büntetés aránytalanul szigorú volt. Ilyen értelemben nyilatkozott maga Csányi MLSZ-elnök is. De az ügyben az az igazán érdekes, hogy ezúttal egészen sok liberális, de legalábbis nyíltan nem rasszista is csak nézett nagy szemekkel, hogy ezt meg miért. Az értetlenkedők nagyjából ugyanazt mondták: a feka nem is gyalázkodó kifejezés, hanem a semleges és vitán felül elfogadható „fekete” jelző becézése.

Ami abszolúte így van. A feka ráadásul nemhogy értéksemleges, hanem mondhatni direkte libsi szónak számít. Bár a magyar börtön- és sorkatonai szlengből érkezett – ahol a cigány szinonimájának számított – a rendszerváltás után kialakuló liberális kultúrközeg gyorsan átvette és elkezdte a feketékre alkalmazni. Valahogy meg kellett nevezni az afrikai vagy ausztrál ősökkel rendelkezőket, a néger természetesen szóba sem jöhetett, a színes és a színesbőrű is egyértelműen rosszízűnek számítottak, a megfelelően semleges szó a fekete volt, de ez három szótag és kicsit hivataloskodó, így futott be szép karriert a becézett alakja.

2005-ben még úgy nézett ki a fekaügyi kultúrharc, hogy miután Soma énekesnő a Megasztár zsűritagjaként fekának minősítette a roma származású Caramel versenyző hangját és zenéjét, a kifejezést nem ismerő Pilhál György a Magyar Nemzetben támadta be miatta.

Csakhogy az ügy lényegét értik félre azok, akik a feka kifejezés jelentésárnyalatait elemzik, majd arra jutnak, hogy az nem sértő. Mivel ez az ügy és Mészöly megítélése szempontjából totálisan indifferens.