Több embert agyonütött a Gázai övezetben ledobott amerikai légisegély

Legalább öt halottja és több sebesültje van az Egyesült Államok légisegély-akcióinak a Gázai övezetben, írja az Euronews. A beszámolók szerint a szórások térségében hatalmas tömeg gyűlik össze, hogy a kiszámíthatatlan helyen landoló csomaghoz jussanak. Felvételek bizonyítják, hogy több rakomány ejtőernyője nem nyílt ki, és nagy sebességgel csapódtak a földbe:

US aid drops kill at least 3 civilians in Gaza



Several parachutes failed to open while humanitarian aid was being airdropped by the US in northwest Gaza, killing at least 5 civilians and injuring others. pic.twitter.com/x0Z096rV8m