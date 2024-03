Baranyi Krisztina butaságnak tartja, hogy a Kétfarkú Kutya Párt nem indítja Kovács Gergőt a XII. kerületben

„Kovács Gergőnek reális esélye van arra, hogy 5 év munka után polgármester legyen egy fideszes fellegvárban. A többi kerületi ellenzéki szereplő magatartása és ajánlata is azt mutatja, hogy ebben támogatják őt. Nem tudom elképzelni, hogy egy párt kihagyja azt a lehetőséget, hogy az elnöke és képviselői valódi pozíciókhoz, valódi cselekvési lehetőséghez jussanak. Ez butaság, nem hiszem el. Biztos valamit rosszul számoltatok a szavazásnál” - reagált kommentben a IX. kerület polgármestere arra, hogy a Kétfarkú Kutya Párt tagsága nem támogatja a pártelnök, Kovács Gergő indulását a XII. kerületben. Baranyi Krisztina indulását 2019-ben az MKKP támogatta elsőként.

photo_camera Kovács Gergő, az MKKP elnöke (társelnöke Döme Zsuzsanna ferencvárosi alpolgármester társaságában) azért a többi ellenzéki pártnak odaszólt egyszer. Fotó: Németh Dániel/444

Kovács Gergő már 2019 óta önkormányzati képviselő volt a XII. kerületben, több korrupciós ügyet is feltárt, a párt már tavaly nyáron eldöntötte, hogy ő lesz helyben a polgármerter-jelöltjük, de mivel a Momentum és az LMP is indított saját polgármester-jelölte a kerületben, ezért előválasztást kellett volna tartani, azonban ezt az MKKP tagsága nem támogatta. „Annak meg semmi értelme, hogy mi is, meg az ellenzék is elinduljunk, mert akkor simán nyerne mindent itt a Fidesz, úgyhogy akkor mi inkább nem indulunk a kerületben semmilyen formában” - közölte Kovács a párt döntése után.



Pedig már a XII. kerületet is az ellenzék számára nyerhető területek közé sorolták, főleg azután, hogy az önkormányzatot 2006 óta irányító Pokorni Zoltán nemrég bejelentette, hogy nem indul újra.