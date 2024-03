K. Endre a múlt héten újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot

K. Endre egy budapesti parkban találkozott az egyik bicskei áldozattal a múlt héten. Azzal a fiúval, aki az egyike volt azoknak, akit még 2016-ban próbált rávenni arra, hogy változtassa meg Vásárhelyi Jánosról tett vallomását. A találkozót az RTL Házon Kívül című műsora rejtett kamerákkal rögzítette.

Ez a találkozó már a második volt. Egy héttel korábban is találkoztak. Ezeket a találkozásokat K. kezdeményezte. A fiút a hajléktalanszállón élő édesanyján keresztül találta meg.

Most is azért kereste meg, hogy a vallomása megváltoztatására vegye rá. Arra, hogy videókon mondja el, K. nem is akarta nyolc éve megváltoztattatni az általa elmondottakat. „Vett nekünk enni, anyukámnak cigit, adott hatezer forintot, csináltam neki két videót az ártatlanságáról” – meséli a fiú. Moskovics Judit, az RTL riportere az anyagban hosszan bemutatja az áldozatot, akinek az arcát és a hangját a saját védelmében nem mutatják. Azt mondja, ötévesen került a gyermekotthonba, édesanyja heroinfüggő volt, akkor is drogozott, amikor terhes volt vele. Unokatestvérével együtt költöztek a bicskei otthonba, ahol Vásárhelyi látszólag a gondjaiba vette, valójában ő is egyike lett azoknak a fiúknak, akiket szexuálisan kizsákmányolt.

2016-ban ez a fiú is feljelentést tett Vásárhelyi ellen. Azt mondja, K. Endre ezután arra kérte, írja le nem igaz, amit a rendőröknek mondott. Többek között ezt kellett papírra vetnie: „igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki. Mostanában sokat gáztöltőztem és az se volt rám túl jó hatással sokszor nem gondolkoztam tőle tisztán.”

K. Endrét ezért, kényszerítés kísérlete miatt elítélték, börtönbe került, 2023 áprilisában pedig kegyelmet kapott Novák Katalintól. Február elején mindezt megírtuk, miután egy kúriai határozatból kiderült. Pár nappal később K. Endrével is találkoztunk, akitől azt is megkérdeztük, mit mondana az áldozatoknak. „Nem tudom azt, hogy mit mondanék nekik, de erről nem fogok nyilatkozni” – mondta akkor.

link Forrás

Most kiderült, mit mondana. A rejtett kamerával rögzített beszélgetésből kiderül, van egy ügyvédje, akinek tanácsára ettől a fiútól újra azt kéri, módosítsa a nyolc évvel ezelőtt történtekről a bíróságon elmondott beszámolóját. A jelenleg is rendkívül nehéz körülmények között élő fiúval az első találkozójuk alkalmával el is készítettek videókat, amiket K. mobiltelefonján rögzítettek. Ezeket a második találkozón kitörölték az eszközből, de az ügyvédnél még - ahogy K. is mondta - ott lehetnek. A második találkozóra azért került sor, mert ez az ügyvéd azt tanácsolta K. Endrének, hogy kérje meg a fiút, sarkosan jelentse ki, hogy K. nem íratott alá vele semmit.

„Azt mondta, hogy hangsúlyozottabban lehetne mondani, hogy nem fenyegetett, nem kényszerített” – mondja K. Az egykori igazgatóhelyettes egy ponton azt is mondja, „nem akartam rosszat”.

A Házon Kívül riportját itt lehet megnézni:

A kegyelmi döntése miatt Nováknak le kellett mondania. Varga Judit, aki igazságügyminiszterként megakadályozhatta volna az elnöki kegyelmet, ugyanaznap mondott le. Balog Zoltán pedig pár nappal később mondott le a zsinati elnöki tisztségéről, hisz kiderült, ő volt az, aki közbenjárt Nováknál K. Endre érdekében. Az elmúlt évek legnagyobb botránya alakult ki a Bicskén történtek miatt. Vonatkozó cikkeinket itt lehet követni.