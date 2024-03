Magyarországon nincs olyan, hogy „gázár”, ezért változhat 20, vagy akár 120 százalékkal is az, amit annak hívnak

A világ egyelőre még legismertebb irracionális száma a π, azaz a 3,14 (és még sok millió, teljesen véletlenszerűen elrendeződő számjegy). De a magyar gázárak jó úton haladnak a trónfosztás felé, ember legyen ugyanis a talpán, aki kiszámolja, mennyibe is kerül a vezetékes földgáz az átlagmagyarnak.

Ma Magyarországon nincs olyan, hogy „gázár” a szónak abban az értelmében, ahogy van mondjuk benzinár vagy kenyérár vagy buszbérletár. Ha bemegyünk egy benzinkútra, ahol az van kiírva, hogy 621 forint a 95-ös benzin literje, akkor azért literenként 621 forintot fizet az is, aki 5 litert vesz, és az is, ha 55 litert; akkor is, ha egyedülálló, és akkor is, ha nagycsaládos. Ha aznap öten tankolnak a kúton, akkor is mindenki 621 forintért kap egy liter benzint, és ha százötvenen, akkor is.