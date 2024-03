Orbán visszatér, az ellenzék szanaszét lesz március 15-én

Szűk három hónap múlva önkormányzati- és EP-választásokat tartunk. Kapóra jön ilyenkor egy nemzeti ünnep, ahol a pártok berobbanthatják kampányaikat, bemutathatják erős jelöltjeiket, felvillanthatják ütős szlogenjeiket, mobilizálhatják lelkes választóikat.

Lássuk tehát, mit kínál nekünk idén március 15-én a politikai paletta.

Színes programkavalkád



10:30, állami díszünnepség. Ahhoz képest, hogy a kegyelmi botrányból még nem igazán sikerült kivakarnia magát a kormánynak, Orbán Viktor nem szerénykedik, és az elmúlt évek vidéki haknijai helyett ismét a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőire áll vissza. További programokért ide lehet kattintani.



photo_camera Orbán Viktor tavaly még Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőháza előtt ünnepelt. Fotó: Németh Dániel/444

13:00, Momentum. II. Nagytétényi Forradalmi Piknik néven rendez ünnepséget a Momentum, lesznek ünnepi beszédek is a sok családi program (lovaglás, ugrálóvár, pecsétkészítő workshop, csak hogy néhányat említsünk) és koncert közepette, bár azt egyelőre nem tudni, kik beszélnek majd.

14:00, MKKP. A Kétfarkú Kutyapárt ugyan épp egy eddig sosem látott krízis közepén van, a hídfoglalással egybekötött megmozdulás viszont, amit már jóval ezelőtt bejelentettek, valódi kampányindítónak látszik: EP-listavezető, regnáló és támogatott polgármester és a két (most éppen nem tudni, milyen státuszú) társelnökük beszéde is szerepel a programban.

15:00, Magyar Péter. Zászlóbontást ígért március idusára Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje, egyelőre nem körvonalazott programmal, de annál több lelkes érdeklődővel. Azt már korábban rebesgették, hogy pártalapításban gondolkodhat, egyelőre a demonstráció lebonyolításához keres önkénteseket.



15:00, Mi Hazánk. Kampányüzemmódba kapcsolnak Toroczkaiék is, a pártelnök mellett felszólal az EP-listavezetőjük és a főpolgármester-jelöltjük is, és természetesen Dúró Dóra is, ünnepségükön Roman Fritz lengyel parlamenti képviselő is tiszteletét teszi a Pilvax közben.

17:00, Fővárosi Önkormányzat. A Szabad sajtó útján ünnepel Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Részleteket későbbre ígérnek, a szervezők közt civil szervezetek igen, politikai pártok nem fellelhetőek. Annyi biztos, hogy az Egységes Diákfront például lemondta az aznapra tervezett vonulását, amivel befutottak volna a főváros rendezvényére, hogy ne üssék keresztbe a Kutyapárt rendezvényét.

Hol vannak a többiek?

Igen, a kormányon túl a Momentum, a Kutyapárt és a Mi Hazánk jelentkezett eddig programokkal március 15-re, mi azonban megkérdeztük a többi ellenzéki pártot is, hogy terveznek-e valamilyen megmozdulást a nemzeti ünnep alkalmából.

DK: A Demokratikus Koalíció a „Budapest Köztársaság - március 15-i nagygyűlésen” vesz részt. Arra kérjük tagjainkat és szimpatizánsainkat, hogy minél többen legyünk ott március 15-én, délután a Szabad sajtó úton - írta nekünk a párt sajtóosztálya.

LMP: Az LMP- Magyarország Zöld Pártja arra készül, hogy március 15-e a pártpolitika helyett az ünnepről szóljon - tudatták velünk levélben, ennél többet azonban nem árultak el ennek mikéntjéről.

MSZP: Természetesen lesz a pártnak március 15-i megemlékezése. Az erről szóló meghívót hamarosan küldjük a sajtó képviselőinek - kaptuk a választ múlt hét pénteken a szocialisták sajtóosztályától, 4 nappal a jeles ünnep előtt azonban ez még mindig nem történt meg.

Nép Pártján: A Nép Pártján idén június 9-én, a választás napján tartja a március 15-i ünnepséget. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy aznap méltóak legyünk a márciusi ifjak örökségéhez - szólt Jakab Péter pártjának sejtelmes válasza.

A Párbeszéd, a Jobbik és a Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Néppárt egyelőre nem reagált megkeresésünkre.

Vagyis miközben Orbán Viktor ismét a Nemzeti Múzeum előtt tart erődemonstrációt (bár tegyük hozzá gyorsan, a belengetett Békemenetet azért nem rántják mégsem össze), az ellenzéki pártok összevissza ünnepelnek, nem ünnepelnek, később ünnepelnek, vagy az ünnepléstől távol ünnepelnek.

Így szép nekifutni egy kampányidőszaknak.

FRISSÍTÉS 14:39

A Párbeszéd cikkünk megjelenése után küldött választ, amelyben az áll, a párt „csatlakozik Karácsony Gergely főpolgármester aznap 17:00 órakor kezdődő ünnepi rendezvényéhez. Emellett a párt alpolgármesterei és önkormányzati, valamint országgyűlési képviselői részt vesznek, illetve beszédet mondanak a kerületi megemlékezéseken.”