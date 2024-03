A klímaváltozás miatt drágább lesz a banán

A világ egyik vezető iparági szakértője, Pascal Liu szerint az éghajlati változások „óriási fenyegetést” jelentenek a banánellátásra.

A szakértő szerint a banánok nagyon érzékenyek a hőmérséklet-változásra, ezért a hőmérséklet emelkedésével több helyen megszűnhet a banántermesztés. De ami talán még ennél is nagyobb veszélyt jelent, az a különböző, banánfákat megtámadó betegségek, leginkább gombás fertőzések. A Fusarium Wilt TR4 nevű gomba már Ausztráliából és Ázsiából átterjedt Afrikára, de már Dél-Amerikában is felütötte a fejét. A fertőzéstől nagyon nehéz megszabadulni, és még akár erős széllel is terjedhet.

A termelőkre a műtrágya, az energia és a szállítás növekvő költségei is nyomást gyakorolnak, valamint gondot okoz, hogy elegendő munkaerőt találjanak. A szakértők szerint az éghajlatváltozás kínálatra gyakorolt hatásaival együtt az árak világszerte emelkedni fognak és úgy is maradnak.

Az éghajlatváltozás miatt az ellátás akadozása már most felütötte a fejét az Egyesült Királyságban, ugyanis a múlt héten a boltokban banánhiány alakult ki, miután a kereskedelmi hajók a tengeri viharok miatt csak késve érkeztek meg a kikötőkbe. (BBC)