Elengedte a kormány a 4 százalékos növekedést

Február végén Varga Mihály pénzügyminiszter még arról beszélt, hogy idén 3-4 százalék között alakulhat a magyar gazdaság növekedése, mivel „a költségvetés helytállt az elmúlt évek válságaiban”. Majd múlt héten már elismerte, hogy idén sem sikerült a költségvetési törvényben foglalt 2,9 százalékos deficitcélt elérni, erre az évre 4,5 százalékot célzott meg a kormány, jövőre 3,7 százalék lesz a hiány.

Erre Nagy Márton arról beszélt egy keddi sajtóeseményen, hogy az idei 4 százalékos gazdasági növekedés sem realitás. A nemzetgazdasági miniszter a Vg-nek azt mondta, hogy az inflációnál - ami „ lefeküdt, és kiütés után ott is maradt” - az export és a növekedés nagyobb probléma. A tervek meghiúsulását persze külső tényezőkre fogta, szerinte a külpiacaink olyan mértékben remegtek meg, hogy ez a magyar gazdaságra is kihat. Ugyanakkor Nagy szerint nem lesz szükség megszorításokra, mert szerinte a kormány többször bebizonyította, hogy lehet enélkül is finomhangolni a költségvetést.

Szóba került az is, hogy februárra rekordot jelentő, 1700 milliárdos hiány jött össze, amivel a deficit két hónap alatt elérte az eredeti költségvetési hiánycél 67,75 százalékát, vagyis több mint kétharmadát. Erről Nagy Márton elmondta, hogy elsősorban áfa-visszautalások, a prémium-államkötvény kamatai, illetve a 13. havi nyugdíj dobta meg.