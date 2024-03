Putyin a választás után átalakíthatja kormányát

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2020 óta először végezhet jelentős kormányátalakítást az e heti választások után a Bloomberg kormányközeli forrásai szerint.

Bár a Kreml még nem véglegesítette a kinevezések listáját, több lehetséges változás is valószínűsíthető, mivel források szerint az orosz elnök újabb ciklusa kezdetén fel akarja frissíteni a csapatát. Miközben Putyin arra készül, hogy megszerzi ötödik mandátumát, a politikai és üzleti elitben egyre nagyobb az idegesség, hogy kik azok, akik továbbra is Putyin kegyeltjei lesznek.

A változásokról szóló pletykák minden pozíció körül felmerülnek. Többek között változás állhat be az energiaügyi minisztériumban is. Két forrás is állította, hogy a 72 éves Nyikolaj Shulginov energiaügyi miniszter valószínűleg lemond, az egyik személy pedig, aki a helyére léphet, Borisz Kovalcsuk, aki várhatóan ezen a héten lemond az Inter RAO közszolgáltató holding vezérigazgatói posztjáról. Három másik forrás szerint viszont Dmitrij Patrusev mezőgazdasági miniszter, Putyin nagyhatalmú biztonsági tanácsi titkárának, Nyikolaj Patrusevnek a fia is esélyes lehet a pozícióra.

Putyin utoljára 2020-ban változtatott a kormánya összetételén, akkor váltotta le Dmitrij Medvegyevet a miniszterelnöki posztról, és Mihail Misusztyin volt adóhatósági vezetőt ültette a helyére.