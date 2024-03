Régiós sereghajtó lett a magyar gazdaság 2023-ban

Néhányszor már hallhattuk az elmúlt években Orbán Viktortól vagy a kormány valamelyik, aktuálisan gazdaságpolitikával foglalkozó miniszterétől, hogy Magyarország 2010 óta minden válságból megerősödve jött ki. „Kellő szerénységgel, de magabiztosan hadd mondjam azt, hogy a válságkezelés Magyarországon sikeres volt (…) Ezt nevezte a jegybank elnöke helyesen kanyarban történő előzésnek” – dicsérte például kellő szerénységgel saját gazdaságpolitikáját a kormányfő 2022 elején.

Orbán az orosz-ukrán háború kirobbanása óta is többször beszélt erről, például 2022 őszén német üzletemberek előtt, és a 2023-as évet is a recesszió elleni harcnak szentelte, ehhez pénzt, paripát, fegyvert sem sajnált Nagy Márton gazdaságfejlesztési, majd most már nemzetgazdasági minisztertől. Nagy eddig főleg szavakban volt nagyon erős, például a tavalyi első negyedév GDP-adatait kommentáló közleményében arról írt: „a szankciók negatív hatásai az első negyedévben csúcsosodtak ki. A Kormány várakozásai szerint a gazdasági teljesítmény mérséklődése ezen a szinten elérte mélypontját”, hogy aztán a második negyedév a várakozásoktól jócskán elmaradó eredményt, éves és negyedéves összevetésben is gyorsuló ütemben visszaesést hozzon.

Nézzük ezek után, hogyan teljesített a minden-válságból-megerősödve-kikerülő magyar gazdaság 2023-ban.