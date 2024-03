„Számunkra Bicskén János volt a mindenható” – mondja az igazgató áldozata

Újabb interjút adott Pop Mert, az egyik bicskei áldozat, ezúttal a Népszavának. Ő az, aki 2016-ban feljelentést tett, miután az egyik barátja, akit szintén abuzált Vásárhelyi János, öngyilkos lett. És Pop volt az is, aki vállalta, hogy arccal és névvel mondja el a történetét az RTL-nek. Íme néhány fontosabb idézet a mai interjúból:

„A tanulás és magatartás problémák miatt azt gondolták, jobb lesz nekem, ha olyan helyen vagyok, ahol helyben van az iskola. Ezt azonban nem kötötték az orromra, egyszer csak jött értem egy bicskei sofőr, aki elvitt. Néma csend volt az úton” – meséli arról, hogyan került a gyerekotthonba.



„Az első éveimben sokszor összefutottam ebben a hatalmas intézményben az igazgatóval. Megöleltem, adott egy puszit és mentem a dolgomra. Az irodájában mindig volt egy kis nasi, kérni sem kellett, kínált magától minket. Ekkoriban amolyan apapótlék volt nekem a János, eszembe sem jutott, hogy ez veszélyessé válhat.”



„13-15 évesen rengeteg édességet ettem, ami meg is látszott rajtam. Úgy gondolom itt már kompenzáltam az elnyomott érzéseimet. Később az édességet fűre cseréltem, amivel nem voltam egyedül, a gyerisek közt ez elég gyakori, sokan csúsztak bele valamibe. Persze ez kitudódott, és egyre több probléma lett velem. A János egyébként mindig próbálta tőlünk távol tartani a rendőrséget, ezeket is inkább belülről oldották meg. Ma már tudjuk, nem minket védett: félt, hogy esetleg túl sokat mondanánk.”



„Később, már felnőttként több gyerissel ültünk a Margitszigeten. Bevallom, nem voltunk józanok, oldódtak a gátlások, és ekkor az egyik fiúból kicsúszott, hogy mit tett vele a János. Utána többen, köztük én is mondtam, hogy velem is, velem is…Az egyik srác ott nagyon meg is zuhant, egy jó ideig megszólalni sem tudott” – mondja arról, hogy hogy lett világos számukra Vásárhelyi tetteinek mértéke.



photo_camera Pop Mert Forrás: RTL

„Hogy mi volt az ő szerepe ebben az ügyben, nekünk is csak a 2011-es rendőrségi eset után esett le. Azt, hogy a vallomások visszavonása pontosan hogyan történt, én is csak később tudtam meg. Nálam nem próbálkozott” – mondja K. Endréről.



„Miután Szabi öngyilkos lett, azt éreztem, muszáj tenni valamit. Le kell állítani a Jánost, ez így nem mehet tovább. Budapesten tettem a feljelentést, mert Bicskén ugye már volt vizsgálat, ismertem a viszonyokat. Illetékesség miatt így is átkerült oda az ügy egy darabig. Az ügyet végre rendesen kirobbantó RTL-es riport sokat gördített az ügyön.”



Arról, hogy mit gondolt, amikor megtudta, K. Endre kegyelmet kapott: „Köpni-nyelni nem tudtam, azt éreztem, megyünk vissza az elejére. Rengeteg fájdalom van ebben a történetben. Erre jön valaki és egy vonallal áthúzza az egészet. Mindezek után egy rohadt bocsánatkérést sem kaptunk. A bizalmat már nem lehet helyreállítani, de mégis csak valamiféle beismerés volna. A bocsánatkérés nem is nekünk kellene szóljon most, hanem azoknak, akik ma vannak abban a helyzetben, mint amiben mi voltunk 2011-ben.”



A teljes interjút a Népszaván lehet elolvasni.