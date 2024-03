Völner Pál szerint az a jogállamisági probléma, hogy a hatóságok meghallgattak embereket az ellene folyó nyomozás során

Interjút adott a Blikknek Völner Pál az ügyvédje, Papp Gábor irodájában. Ez az első eset, hogy az Igazságügyi Minisztérium egykori parlamenti államtitkára megszólal a sajtóban azóta, hogy 2021 decemberében a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a mentelmi jogának felfüggesztését. Akkor derült ki, hogy Völner a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökével folytatott találkozóin az ügyészség szerint összesen 83 millió forintot tehetett zsebre, 2-5 milliós részletekben. A pénzeket az ügyészség szerint Völner például a Schadl György által támogatott végrehajtók kinevezéséért és Schadl gazdasági és szervezeti elképzeléseinek megvalósításáért kapta.

„Az ügyben folyamatosan készülünk, az ügyvédeimmel előzetesen megbeszéljük a várható fejleményeket. A tárgyalások közötti időszakban igyekszem minél több időt a családommal tölteni” – kezdi most az interjút Völner. A beszélgetés folyamán folyamatosan tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.

„Úgy látom, mind tisztább, hogy a nyomozás során a sajtónak kiszivárogtatott anyag alapján felállított hamis koncepció egyre gyengébb lábakon áll, és a tények a személyemmel kapcsolatban nem támasztják alá a vádiratban foglaltakat. Azt is mondhatnám, a hamis koncepciós nyomozati szakaszt egy rehabilitációs bírósági szakasz váltotta fel, ahol még az ügyészség „koronatanúja” is kijelentette, hogy soha nem látott olyat, hogy én pénzt vettem volna át, a többi tanú még egyértelműbben cáfolta a személyemmel kapcsolatos vádakat. Összességében jó irányba halad az ügy, de fontos mondandóim vannak még, amelyekről eddig nem beszéltem.” Aztán most sem sokat mond. Beszél arról, hogyan viseli a családja az eljárásokat. „A legfelháborítóbb az volt számomra, amikor a családtagjaimat zaklatták, velük szemben – anélkül, hogy az ügy szereplői lennének – intézkedéseket tettek. Például a fizetésüket zárolták, tízéves gépjárműveket lefoglaltak, olyan vagyonelemeket zároltak náluk, amelyek eredete minden esetben jogszerű és igazolható” – mondja. Mint ismert, 2022 novemberében sportautót, ingatlanokat, több tízmillió forintot foglaltak le a Völner családnál.

photo_camera Völner Pál a Völner-Schadl ügy első előkészítő tárgyalásán. Fotó: Németh Dániel/444

Az egykori politikus most a Blikknek arról beszélt, ő csak segíteni akart a hozzá forduló embereknek, így Schadlnek is, amikor a végrehajtói kar elnöke megkereste egyes ügyekben. „Nemcsak Schadl Györggyel, más jogász hivatásrendi vezetőkkel is rendszeresen találkoztam. Van, aki személyes barátom, még síelni is voltam vele együtt” – mondja erről.



Szerinte a beszélgetéseket, amelyekből kiderült, hogy kenőpénzeket fogadott el – többek közt már aznap is, hogy kinevezték államtitkárnak –, jogellenesen rögzítették. Azt mondja, azok lehallgatása és nyilvánosságra hozatala is törvénytelen volt. A védőjével korábban kezdeményezték Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bírósági meghallgatását. Erről mindössze annyit mondott, „ebben az ügyben nekem sem lehetne semmiféle szerepem, így neki sem lehet, sem kisebb, sem nagyobb”.

Szerinte az eljáró hatóságok több esetben is átlépték a jogi kereteiket. Példaként hozza fel azt, hogy őt mint mentelmi joggal rendelkező országgyűlési képviselőt megfigyelték. És azt is, hogy az egyik előállítandó személyt – mint mondja – ügyvéd nélkül hallgatta ki egy ügyész, és a gyereke mellől vitték be őrizetbe. Amikor a Blikk riportere emlékezteti, hogy ezt az eljárást az ügyészség többször is visszautasította, Völner ezt mondja:

„Ha van jogállamisági probléma, akkor ez a gátlástalan gyakorlat, ami nekem megdöbbentő volt, ezért – az ügyvédeimmel konzultálva – további indítványokat teszünk, további személyeknek a meghallgatását javasoljuk, és más, az üggyel összefüggő események feltárására is javaslatokat teszünk.” Azt mondja, azért nem nevezi meg, mely egykori politikustársaival van a mai napig kapcsolatban, hogy nehogy „holnap reggel az ellenzéki média munkatársai” csengessenek náluk. Azt pedig az interjú végén belátja, hogy az ő jövőbeli politikusi pályafutása ellehetetlenült.

A Völner-Schadl ügy nyomozati iratait a 444 dolgozta fel, ezekből derült ki, hogy is zajlott a végrehajtók maffiaszerű működése éveken át. Aki visszaolvasná, ezek a legfontosabb cikkek a témában:

De készült remek Magyar Jeti is: