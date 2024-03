Egy este alatt átalakították a titkosszolgálatok ellenőrzését, Rogán Antal George Clooney-fóbiás embere került nyeregbe

Amikor Rogán Antal két éve átvette a polgári titkosszolgálatok ellenőrzését a Belügyminisztériumtől, egyben megörökölte a Pintér Sándor emberének tartott Papp Károlyt, aki polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár lett a Miniszterelnöki Kabinetirodánál. Szerda este Orbán Viktor javaslatára a köztársasági elnök Pappot és Kovács József nemzeti információs államtitkárt is felmentette.

Papp és Kovács csütörtöktől a miniszterelnök köré szerveze Stratégiai Tanácsadó Testületben folytathatják a munkáját Bakondi György, Kovács Árpád, Maróth Miklós és Stumpf István mellett.

Az újonan alapított testület feladata, hogy megvizsgálja az állami és különösen a kormányzati működés szuverenitási, társadalmi, gazdasági, biztonsági, kulturális és egyéb kockázatokkal szembeni ellenállóképességét, és ezekben a tárgykörben javaslatokat fogalmazzon meg. Minisztereket és állami vezetőket hallgathatnak meg, valamint háttéranyagokat kérhetnek be. A testület tagjai az államtitkári fizetéssel azonos mértékű tiszteletdíjra és államtitkári szintű, kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosultak.

A most felmentett államtitkárok helyére Farkas Örsöt, Rogán Aantal közeli munkatársát nevezték ki államtitkárnak, aki korábban azzal hívta fel magára a világ figyelmét, hogy még George Clooney mögött is Soros Györgyöt látta. Farkas eddig helyettes államtitkári rangban felügyeli a nemzetbiztonsági szolgálatokat, és hamarosan a Fidesz frakciójába is beülhet, méghozzá Varga Judit helyére.



Orbán már nem akarja, hogy függetlennek tűnjön a bizalmi embere

Bíró Marcell

Az átalakítások hevében Orbán Viktornak újra szüksége lett egy korábbi emberére, akit 3 éve a legfontosabb állami feladatokat felügyelő hatóság élére nevezett ki. Ennek megfelelően szerdán Bíró Marcell lemondott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság vezetéséről, miután egy veszélyhelyzeti kormányrendelettel elintézték neki, hogy ne kelljen kivárnia a 60 napos felmondási időt.