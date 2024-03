Íme egy „gyönyörű kilátást és fotó-pontot kínáló”, nagyjából ötven centis „panoráma-sétány” potom 217 millióért

„Na, itt a legújabb FÉL MÉTERES KILÁTÓ 217 MILLIÓÉRT, Tihany mellett, Örvényesen. A változatosság kedvéért ez egy »nádkorona« sétány, bár a zavaró nádkoronát itt is gondosan kiirtották” – így kezdi legfrissebb Facebook-posztját Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikust egy, részben a 444 korábbi cikkére hivatkozó levélben hívták a Balaton-parti településre, hogy megtekintse az Aktív turisztikai fejlesztés Örvényesen - stég, sétány és pihenőhely kialakítása projekt eredményét (már ha eredményről van szó: a Hadházy által posztolt egyik fotó szerint ez még építési terület, másrészt a beruházás adatlapja szerint a munkálatokat tavaly decemberig be kellett fejezni, ráadásul a 217 388 700 forintos támogatás utolsó részletét is folyósították már 2022. május 19-én).

Hadházy szerint az egész beruházás „pont olyan tökéletesen értelmetlen, mint amilyennek látszik, hiszen egyrészt a néhány méterre fekvő strandról ugyanilyen tökéletes a kilátás Tihanyra. Másrészt a nádast meg éppen megszüntetik azzal, hogy a »kilátó« másik oldalán meglevő, eddig a nádasban megbújó csónakkikötőt kiviszik a partig”. A politikus posztjában látható fotókon valóban nem jön át az a dicsőbb és boldogabb jövő vetett hitet tükröző megoldás, amit a beruházás leírása sejtet.

Hogy a lehangolónak tűnő képeken mit látunk? Idézünk a projekt adatlapjáról néhány szívet melengető gondolatot:

„projektünk fő elemét a biztonságos horgászturisztikai kikötőstég és egy panorámasétány adja”;

„a területen élő mocsári csorbóka (Sonchus palustris) védett növény élőhelyét tiszteletben tartó fejlesztés új turisztikai attrakcióként szolgáló, egy lábakon álló, gyönyörű kilátást és fotó-pontot kínáló sétány jön létre a fejlesztés keretein belül”;

„a lakosság életminőségének javítása mellett turisták napi költését is növeli a magas szintű környezet”.

De nagyon fontos az is, hogy „a strandot keletről határoló, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területei közé tartozó, összefüggő természetes élőhelyet jelentő nádasba” korábban horgászati céllal használt bejárót megszüntették, és „a stég fejlesztése a strand keleti oldalán, a beruházással érintett területen valósul meg. Így a helyszínre érkező horgászok széles és biztonságos, az Európai Unió szabványainak megfelelő, az idősebb korú horgászok számára is kényelmesen használható, 150 centiméter széles stégen juthatnak el a csónakjaikhoz”. Ráadásul a védett területnek számító nádassal sincs több gond, annak egy részét ugyanis, ahogy Hadházy írja, és a fotókon is látható, kivágták (hogy csak átmenetileg, az elvileg decemberben befejeződött munkálatok végéig vagy sem, azt nem tudni).