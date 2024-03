Majdnem ellopott két, együtt 7000, igen, hétezer forintot érő mobilt, de aztán rácuppant a gázpalack csövére minden idők egyik leghülyébb betörője

Ott, ahol az ország véget ér, a Szilváskői Bazaltorgonán és a Bárnai Kis-kőn túl, a Mátrán túl, de a Cerová vrchovinától innen, a Felső-Tarnai-dombság kies lankáinak ölelésében fekszik a nagyjából ezer lakosú nógrádi település, Cered. Itt él az a húszéves fiatal, akinek még 2022 nyarán az a remek ötlete támadt, hogy betör egy ismerőse házába, és ha már ott van, elkövet némi vagyon elleni bűncselekményt.

Tetterős emberek élnek Cereden, innen indult például egykor alkotópályájára id. Szabó István szobrászművész, aki a nógrádi bányászok életét megörökítő sorozatáért 1959-ben Kossuth-díjat is kapott. Történetünk főszereplője sem a pusztába kiáltott szavak embere, hát be is tört.

Innen átadjuk a szót a megyei ügyészségnek: „zsebre tett két mobiltelefont, majd odament a konyhában lévő propán-bután gázpalackhoz, és a csőből kiszívta a gáz negyedét. Ekkor érkezett haza a sértett, aki ezt meglátva azonnal rászólt a vádlottra és telefonált a rendőrségnek. A rendőrök a vádlottat már bódult állapotban találták meg, ezért őt a mentőkkel kórházba vitették.

A Roncsfilm vagy a Papírkutyák hangulatát megidéző akció főszereplője „a gáz elszívásával 3000,- forint kárt okozott a sértettnek, a mobiltelefonok 7000,- forintot értek”. A tízezer forint összértékű akcióért az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtaná a férfit.