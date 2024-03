Szijjártó a luxusrepülőzésről: Biciklivel nem tudom megjárni New Yorkot

Ez munkaeszköz, ráadásul még kihúzni sem tudja magát a fedélzeten, „biciklivel nem tudom megjárni New Yorkot” – reagált az ATV adásában kedd este Szijjártó Péter arra a hírre, hogy három útjára összesen 264 millió forintért béreltek neki egy holland magánrepülőt. A gép ráadásul pontosan olyan típusú, mint a honvédség két meglévő gépe, csak luxuskivitelben.

„Ez technikai kérdés” – mondta a magángép használatáról, ráadásul nem is az ő döntése. Azzal védekezett, hogy neki megmondják, hol legyen, mire szálljon, ő ott lesz, felszáll és repül. Azt is mondta: „Nem kergettek gyerekkoromban az asztal körül, hogy üljek fel egy magángépre”. A repülőgépekről beszélve kicsit össze is mosta a honvédségi és a bérelt luxusgépeket, amikor azt mondta: szerinte a honvédségi gépeket sokan luxusgépként emlegetik, de neki ezen nem abból a szempontból fontosak, hogy hogy néznek ki, ezek munkaeszközök, nem szórakozni járnak vele, hanem dolgozni. .

Hogy miért került több millió forintba a fedélzeti étkezésük, amikor Kairóban járt, arra nem tudott válaszolni. Azt állította,

sokszor zsemle, szalámi, paprika és paradicsom van a tányéron, nem tudja, „mit hova könyveltek”, de ez az összeg nagyon sok.

Az interjúban szó volt az amerikai elnökválasztásról és az orosz-ukrán háborúról, a kettő ott találkozott, hogy Szijjártó szerint megválasztása esetén Trump rá tudná venni az oroszokat, hogy tárgyaljanak a békéről. Sőt, szerinte a Gázai-övezet békéjét is a republikánus elnökjelölt győzelme hozhatja el. A Telex összefoglalója szerint azt mondta, hogy Trumpnak „pragmatikus külpolitikai stratégiája volt”, míg a demokraták „agresszíven exportálják a demokráciát”.