Beváltotta ígéretét az Európai Parlament, pert indít a decemberben felszabadított 10,2 milliárd eurós magyar támogatás miatt

Az Európai Parlament beváltotta fenyegetését, és pert indít az Európai Bizottság ellen a Magyarország számára befagyasztott 10,2 milliárd eurónyi befagyasztott pénzeszköz felszabadítása miatt, írja az Euronews.

A hétfő este előre jelzett lépést Roberta Metsola, a Parlament elnöke csütörtök reggel, a frakcióvezetőkkel tartott megbeszélésen jóváhagyta. Metsola rendelkezik a végső jogkörrel, hogy más intézményekkel szemben jogi eljárást indítson az Európai Bíróság előtt.

A beadvány benyújtásának határideje március 25.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Parlament jogi szakbizottsága hétfőn este zárt ajtók mögött szinte egyhangúlag úgy döntött: beperli az Európai Bizottságot amiatt, mert tavaly karácsony előtt megalapozatlanul, kellő jogalap nélkül szabadított fel 10,2 milliárd euró forrást Magyarországnak. Az ülésen 16 támogató, egy ellenző és nulla tartózkodó szavazat érkezett a perindítás javaslatára.

A per befolyásolhatja az uniós támogatások folyósítását, az eljárás végéig akár fel is függeszthetik annak utalását. A perindítás hétfői hírére gyengülni kezdett a forint, kedden a 400-as szint közelében is volt az euró, ám azóta korrigált, 394 forint alá esett az árfolyam.

Az Euronews szerint a perrel az EP nyomást gyakorolna Ursula von der Leyenre, aki második ciklusára pályázik a Bizottság élén, és fogadkozik, hogy szilárdan kiáll a jogállamiság mellett. Ennek érzékeny kérdése az első mandátuma során a politikus jelentős energiáit emésztette fel, írja a portál. Von der Leyen pártcsaládja, az Európai Néppárt nem ellenezte az EP-ben a tervezett lépést.

A perindításról született döntés nem előzmény nélküli. Egy januárban, széles körben elfogadott peres állásfoglalásban a képviselők jogi lépéseket helyeztek kilátásba, és hangsúlyozták, hogy „az EU semmiképpen sem engedhet a zsarolásnak, és semmiképpen sem kereskedhet az EU és szövetségesei stratégiai érdekeivel azáltal, hogy feladja értékeit”.