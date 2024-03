Egész jó idő lesz ma, legalábbis ahhoz képest, amilyen 92 évvel ezelőtt volt

„Én most papucsban voltam lent kávéért, szerintem jobb idő van, mint volt” - írta be az előbb az ügyeleti csetbe Haász kolléga, ami azért vicces, mert én is pont most kávéztam odakint, nagykabátban. És befagytam.

Mindez csak azért került szóba, mert felmerült, hogy ideje megírni a várható időjárást, szóval lássuk, mit kínál ma nekünk a tavasz.

Az Időkép szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok lehet, éjszaka pedig 3 fok lesz. 1932-ban Baján -18 volt, szóval becsüljük meg magunkat. Záporeső csak néhol fordulhat elő, a nap viszont nem nagyon fog sütni, a „borongós tájakon gomolyosodik a felhőzet” - szól a met.hu lírai előrejelzése. Az északnyugati, északi szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések.

Jó hír viszont, hogy kitart az esőmentes idő holnap is, úgyhogy aki a nemzeti ünnep alkalmából utcára vonulna (programok lesznek bőven, mi is szorgosan követjük majd őket), annak esernyőre ne legyen gondja.

Szombaton viszont zárporokra és hidegfrontra készülhetünk, a vasárnap pedig nagyon szeles lesz. Hétfőtől viszont Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget (ha szerencsénk van).