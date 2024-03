Magyarország Érdemes Művésze: Mága Zoltán

A nemzeti ünnepek egyik legizgalmasabb pillanata, amikor kiosztják az állami kitüntetéseket, jó ilyenkor végigböngészni a listát.

A Pesti Vigadóban már ma átadtak egy csomó díjat március 15-e alkalmából, így értesülhettünk például arról is, hogy a Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült Mága Zoltán hegedűművész.

Mága Zoltánt egyébként láthatóan szereti kitüntetni a kormány március 15-e alkalmából, 2019-ben Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként adományozott neki Liszt Ferenc-díjat.

Egyébként még ugyanebben az évben lett botrány abból, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 350 millió forinttal támogatta Mága koncertsorozatát (ami több volt, mint amennyit a Vígszínháznak adtak), de az érdemes művésznek korábban sem kellett garasoskodnia, több milliárd forintnyi tao-pénzzel és egyebekkel támogatták már a karrierjét, cserébe volt példa arra is, hogy egy jótékonysági koncertjén maga Hende Csaba kampányolt, vagy egy tankerület az ő koncertjegyeivel ajándékozta meg a pedagógusokat.

Mága tavaly decemberben nem mással, mint Donald Trumppal jattolt le New Yorkban, a Republikánus Klub hagyományos évzáró gáláján, ahol a volt elnök a hegedűművész beszámolója szerint még azt a remek szóviccet is elsütötte, „hogy a nevemmel kampányol, ezzel utalva a MAGA, azaz »Make America Great Again« szlogenre.” És akkor a tavalyi, fergetegesre sikerült Fidesz kongresszusról még nem is beszéltünk.

Mága Zoltán mellett Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült