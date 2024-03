Matolcsy átmeneti sikere az MNB körüli csetepatéban: újragondolja a kormány a jegybanktörvényt

Magyarország kormánya a szerdai ülésén úgy döntött, hogy további konzultációra visszaküldi a jegybanktörvény módosításának tervét – jelentette csütörtökön a Bloomberg meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. A hírügynökség értesülése szerint a jegybanki függetlenség körüli aggályok eloszlatása céljából a kormány valószínűleg újragondolja a törvénymódosítást.

Azt, hogy a kormány a szerdai ülésén valóban tárgyalt az MNB-ről szóló törvény módosításáról, Varga Mihály pénzügyminiszter egy csütörtök délelőtti Facebook-posztban erősítette meg. A posztja szövegéből, miszerint „a parlamenti benyújtást megelőzően részletes és alapos egyeztetést folytatunk az Európai Központi Bank által megerősített javaslatról az MNB-vel”, szintén kiolvasható, hogy a szerdán a kormány elé került szöveget át fogják dolgozni. Pláne, hogy a múlt héten még azt mondta a pénzügyminiszter: a törvényt „a parlament elfogadhatja tavasszal”.

Varga ugyanakkor a mostani posztjában arról is írt, hogy továbbra is az a kormány célja, hogy a nemzeti bank átláthatóságát és az állami hivataloktól is elvárt takarékos működést erősítő új szabályozást kapjon az MNB. A törvényjavaslattal a PM és így a kormány kiterjesztené az MNB felügyelőbizottságának jogköreit, hogy belelásson a jegybank többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és alapítványi cégek működésébe, gazdálkodásába. Vagyis az fb előtt lényegében feltárulhatna a Pallas Athéné alapítványokba pumpált milliárdok útja.

Matolcsynak ez nagyon nem tetszik, egy február végi beszédében „rejtett és nyílt támadásokkal” vádolta meg a kormányt, valamint a jegybanki függetlenség elleni komoly támadásnak minősítette a javaslatot. Azóta olyan hírek is megjelentek, hogy Matolcsy és Orbán már nem is áll szóba egymással (az MNB szerint dehogynem), de a volt Matolcsy-beosztott, most gazdasági miniszter Nagy Márton is arról beszélt, hogy nem áll szóba egykori főnökével – aki szerint Nagy vezetési stílusa elfogadhatatlan és súlyos hibákat is elkövetett –, sőt, örvendezett egyet, hogy most már más a főnöke.