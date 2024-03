Negyedszer utasította el a német parlament, hogy Taurus cirkálórakétákat küldjenek Ukrajnának

Leszavazta a német Bundestag az ellenzéki kereszténydemokrata párt (CDU) javaslatát, amivel Taurus cirkálórakétákat küldtek volna Ukrajnának. Bár a CDU frakciója 197 fős, igennel csak 190 képviselő szavazott.

A CDU már tavaly novemberben, idén januárban és a múlt hónapban is beterjesztett egy hasonló javaslatot, azonban a kormánytöbbség mindhárom alkalommal leszavazta azokat.

Olaf Scholz német kancellár az elmúlt hónapokban többször is elutasította a Taurusok küldését. Álláspontját pedig a szerdai parlamenti vitában ismét megerősítette. Azt mondta, hogy a Taurusok alkalmazásához német katonákra is szükség lenne, ez pedig számára vörös vonalat jelent. Emiatt várható volt, hogy a csütörtöki javaslat is el fog bukni.

photo_camera Olaf Scholz a Taurusokról szóló szerdai parlamenti vitán Fotó: KIRA HOFMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Scholz koalíciós partnerei, a Zöldek és a liberálisok is jelezték, ugyan egyéni kivételekkel, de a koalíciós fegyelem szerint szavaznak majd. A liberális képviselők közül végül Wolfgang Kubicki parlamenti alelnök és Marie-Agnes Strack Zimmermann, a védelmi bizottság elnöke szavazott igennel.

A Taurus cirkálórakéták a német védelmi ipar csúcstermékei. Akár 500 kilométerre lévő célpontokat is nagy pontossággal lehet velük támadni. A Taurusokkal fontos, messze a front mögött elhelyezkedő orosz katonai objektumokat célozhatnának az ukránok. Akár még Moszkvát is támadhatnák a rakétákkal.

(via Spiegel)