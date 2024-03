Több száz olyan embert szabadítottak ki, akikkel az emberrablók szerelmes üzenetek írattak

A fenti képet a Fülöp-szigetek szervezett bűnözés elleni elnöki bizottsága adta közre, miután rajtaütöttek egy online csalásra szakosodott központon Bamban városában.

A képen szereplő emberek maguk is csalás áldozatai, akiket hamis álláshirdetésekkel csaltak el akár külföldről is, aztán erőszakkal, akár kínzással fogságban tartották és online csalások elkövetésére kényszerítették őket. Ezek általában úgy kezdődnek, hogy a csaló hamis személyazonosságot vesz fel, hogy elnyerje áldozata szeretetét és bizalmát - majd a romantikus vagy intim kapcsolat illúzióját felhasználva manipulálja vagy meglopja az áldozatot. Ez gyakran úgy történik, hogy meggyőzik a parterüket, hogy fiktív programokba vagy vállalkozásokba fektessenek be.

A csütörtöki rendőrségi razziában 383 filippínó, 202 kínai és 73 más külföldi állampolgárt mentettek ki. A rajtaütés előzménye az volt, hogy egy harmincas vietnámi férfinak sikerült megszöknie a központból, és értesítette a hatóságokat. Az ő sztorija az volt, hogy szakácsnak vették volna fel, de a megadott helyszínre érkezve gyorsan rájött, hogy több száz másik emberhez hasonlóan ő is szerelmi és kriptovaluta-csalásokat folytató emberkereskedők áldozatává vált. A testén kiszabadulása után kínzás nyomai voltak, többek között hegek és áramütés maradványai.

A bambani központba zárt embereket arra kényszerítették, hogy „édes semmiségeket” küldjenek az áldozataiknak, akik közül sokan kínaiak voltak – mondta a szervezett bűnözés elleni elnöki bizottság szóvivője. Az áldozatokat napi szinten kérdezgették, milyen napjuk volt, és közben fényképeket is küldtek magukról. Az emberrablók ezért kifejezetten keresték a csinos „munkatársakat”.

Ez nem kirívó eset, messze nem. Egy tavalyi ENSZ-jelentés becslései szerint a világ minden tájáról több százezer embert hurcoltak el Délkelet-Ázsiába, hogy online csalásokat hajtsanak végre. Mianmarban legalább 120 ezer, Kambodzsában pedig további 100 ezer embert kényszerítettek arra, hogy ilyen csalásokban dolgozzon. Az áldozatok többsége ázsiai férfi, de néhányan távolabbról, például Afrikából és Latin-Amerikából is érkeztek.

A ENSZ-jelentés abból indul ki, hogy a világjárvány okozta leállások miatt emberek milliói rekedtek otthonukban és töltöttek több időt az interneten, így ők az online csalási rendszerek kiagyalói számára fontos célpontokká váltak. A bűnözői csoportok hagyományosan a kevésbé képzett, gyors pénzkeresésre vágyó emberekre vadásznak, mostanában a szakképesítéssel rendelkező, gyakran diplomás vagy akár posztgraduális végzettséggel rendelkező áldozatokat veszik célba. A jelentés utal rá, hogy ezek a globális kiterjedésű hálózatok nem véletlenül üzemelnek olyan helyeken, ahol a jogállami normák alig számítanak, a bűnüldözés pedig gyenge.

Az elmúlt hetekben beszámoltunk túszejtésről home office-ból és virtuális emberrablásról is. (BBC)