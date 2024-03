Újabb lakógyűlést hirdetett Karácsony Gergely, a rákosrendezői beruházásról kéri ki a fővárosiak véleményét

A fővárosi önkormányzat elindítja a második budapesti lakógyűlést, április elejétől a hónap végéig minden 14 évnél idősebb budapesti szavazhat, elmondhatja a véleményét a rákosrendezői beruházás egyes aspektusairól – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön. A lakógyűlés ideje alatt minden budapesti postaládájába szeretnék eljuttatni az ezzel kapcsolatos információkat.

Karácsony azután tartott sajtótájékoztatót, hogy előző nap a magyar kormány államközi megállapodást kötött az Arab Emírségekkel. „A főváros vezetése a leghatározottabban ellenzi, hogy a Rákosrendező területén megvalósuló fejlesztéseket ilyen jogi formában valósítsa meg a kormány”, mondta Karácsony. Ezt később, egy kérdésre válaszolva „borzasztó rossz jogi konstrukciónak” nevezte. Arról is beszélt, hogy „a magyar kormány hajlamos a külföldi magánérdekeket a magyar közérdekek elé helyezni”, példaként említve a Fudan egyetem ügyét.

Akkor a budapestiek összefogtak, tiltakoztak, és annak meg is lett az eredménye. Ugyanez lesz most is, ígérte a főpolgármester. Azt mondta, hogy nem Rákosrendező fejlesztése ellen van a városvezetés, hanem azt akarja elérni, hogy ott olyan beruházás legyen, ami Budapest és Magyarország érdekét szolgálja. Arról, hogy gyorsított tempóban akarják kiköltöztetni az ott élőket, azt mondta: „a ma meglévő, megfizethető lakhatástól fosztják meg az embereket az arab beruházók érdekében”, és a főváros mindent megtesz, hogy a bérlőket segítsék, hogy azok ne kerüljenek utcára.

A vita nem arról szól, hogy kell-e Rákosrendezőn fejlesztéseket megvalósítani, egyetértenek például a kormány által kijelölt egyes beruházásokkal, így többek között a földalatti meghosszabbításával. Azt mondta, nem luxuslakások kellene Rákosrendezőre, hanem olyan megfizethető otthonokat kínáló parkváros, ami lehetővé teszi, hogy ne csökkenjen a főváros lakóinak száma, ne nőjön még nagyobbra a Budapest környéki agglomeráció.

Amikor kiderült, hogy nem megfizethető, hanem luxuslakások szerepelnek a kormány terveiben, Lázár János azt mondta: „természetesen olyan beruházás nem valósulhat meg, amit a budapestiek nem akarnak... Itt az ideje, hogy a budapestiek hallassák a hangjukat” – idézte fel Karácsony, aki felidézte: az első lakógyűlésen több mint 130 ezer budapesti mondta el a véleményét a Lánchídról.