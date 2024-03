Vannak iskolák, ahol kötelező program a Most vagy soha!, Szegeden a popcornért osztályfőnöki beírás is járt

Ugye nem lesz kötelező elmenni rá az iskolásoknak? – kérdezte a Nők lapja Cafe február végén Rákay Philiptől, a hatmilliárd forintból készült Most vagy soha! kreatív igazgatójától.

„Mi ilyesmit biztosan nem szervezünk - válaszolta. - Február vége felé lesz néhány ingyenes vetítés pedagógusoknak, de ez nem egyedi eset, más filmekre is meg szokták hívni őket a filmforgalmazók és a színházak is. A részünkről nincs olyan elvárás, hogy cserébe diákcsoportokat szervezzenek. Ha valamelyikük mégis úgy gondolja, hogy a film illene a tantervbe, örülni fogunk, ha elmennek rá együtt moziba. Egyébként nagy baj lenne, ha a Most vagy soha! nézettségi adatai azon múlnának, hány busznyi diák ment el rá. Régóta beszédtéma a filmünk, bízunk abban, hogy nagy lesz iránta az érdeklődés.”

Nos, elég sok tanár gondolta azt már az első napon, hogy elviszi a gyerekeket a filmre. A program kötelező volt, az 1500-2000 forintos mozijegyet a gyerekeknek, illetve szüleiknek kellett megvenniük.

A Westendben egy budapesti alapítványi technikum diákjaiba botlott tudósítónk. A gyerekek azt mondták, igazolatlan hiányzás járt volna érte, ha nem jönnek.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból is vittek diákokat. A film itt is kötelező volt, két-három órájuk maradt el a vetítés miatt.

A film amúgy megosztotta a diákokat, volt, akiknek tetszett. „Hangos volt, gecisok puffogtatással, az nem sokaknak hiányzott, de nézhető volt” – mondta a forrásunk.

A Magyar Hajózási Technikumból is visznek diákokat péntek délután a Duna plázába. A tanárokkal kész tényként közölték, hogy menni kell. Hogy ez nem iskolai, hanem délutáni program lesz, állítólag a tanárok is csak tegnap tudták meg. A szülők a programról nem kaptak tájékoztatást.

Az Aréna plázában is mozizó diákokra bukkantunk. Itt fakultatív a mozizás, az 1500 forintos beugrót a diákok fizették.

Tudósítónk egy általános iskolai csoporttal is találkozott, ők Sülysápról jöttek. A kirándulás fakultatív volt, és mivel nem jött össze elég gyerek, ezért 2500 forint volt a beugró. A tanár a filmről azt mondta, hogy túl hosszú volt ugyan, de neki semmi baja nincs azzal, hogy néhány iskolában kötelezővé tették.

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban kérdésünkre azt mondták, hogy nem felsőbb utasításra vitték el a gyerekeket, saját szervezés. Azt mondták, különprogramokon – még ha kötelező is – teljesen normális, hogy a gyerekek szülei fizetnek, akár az osztálypénzből.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs

Olvasók írták, 1.: „Ilyen például a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum, ahol a március 15-i ünnepséget váltják ki a kötelező mozizással. A 2000 Ft-os belépőt természetesen a szülők fizetik. És a legjobb: mivel ez az ünnepség, ezért kötelező az ünnepi viselet és aki eszik a film közben, az osztályfőnökit kap. A 18 éves fiam azt mondta, hogy ő még életében nem volt úgy moziban, hogy ne evett volna közben. Most ezt is megtanulja.”

Olvasók írták, 2.: „Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Szintén kötelező vetítés.”

Olvasók írták, 3.: „Nagykanizsán, a Batthyány Lajos Gimnázium 4. és 8. osztályos tanulóinak kötelező volt a Most vagy soha film megnézése. Kötelező, mivel ma délelőtt iskolaidőben volt, szerintem 2 turnusban. Mivel ma volt a kompetenciafelmérés is, így azt egyes osztályoknak már reggel 7.10-kor el kellett kezdenie, nehogy lemaradjanak a filmről. Belépő tudomásom szerint 1000 Ft, mely az osztálypénzből lett fizetve (legalábbis az én gyerekeim osztályaiban).”

Ha az ön gyerekét is kötelezően elvitték a moziba, írjon a megirom KUKAC 444.hu-ra