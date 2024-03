Dúró globalista jövőképe: Homoerotikus sorozatot néző filippinó vendégmunkások veszik fel kötelező oltásaikat az afrikai orvosoktól Magyarországon

„Magyar vagy látom” – vonta le a következtetést egy idősebb úr, miután pár perc beszélgetés után beazonosította a vele szemben álló nő kabátján a kokárdát. Történt mindez a Mi Hazánk Mozgalom március 15-i megemlékezésén, ahol párszáz szimpatizáns gyűlt össze, hogy meghallgassák a párt nagyágyúit – meg egy igazi ágyút is.

photo_camera Fotó: Botos Tamás/444

„Ezekben az években dől el, hogy milyen lesz Magyarország jövője” – kezdte beszédét Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese, aki röviden felvázolta a globalisták és a nemzetben gondolkodók közti küzdelem lehetséges kimeneteleit, utópiáit.

A globalisták által megkaparintott Magyarország tipikus élethelyzetét a következőképpen festette le: „Reggel van, szól az ébresztő a nagy budapesti vendégmunkáslakótelep egyik szobájában. Marcos Mendosa, fülöp-szigeteki vendégmunkás álmosan kecmereg ki ágyából. Előző nap már késő délután befeküdt a laptopja elé, egy kis plusz pénzért 18 óra után a Netflixen már nézheti is kedvenc homoromantikus sorozatát” – kezdte Dúró történetét.

photo_camera Fotó: Botos Tamás/444

Vendégmunkásunkról hamarosan kiderül, hogy rabszolgabért fizetnek neki – amiből sört vesz! –, és az ígérettel ellentétben nemhogy 12 éve dolgozik már a magyarországi kínai akkumulátorgyárban, de még a családját is az országba tervezi hozni. „Beugrik a gyár területén található orvoshoz, a WHO által előírt kötelező oltását felvenni. (...) Marcos Mendosa bizonytalanul lép a rendelőbe, de doktor Okela Banga jó hírrel köszönti. Mivel online vásárlásainak ellenőrzése után kiderül, hogy társadalmi kreditjei feljogosítják az orvosi szolgáltatás igénybevételére, már kaphatja is jól megérdemelt vakcináját” – folytatódik a hátborzongató történet, melyből többet nem idéznék, mert a körülettem állókat figyelve minden jóhiszemű emberben mondatonként megy fel a pumpa.

photo_camera Egy jóérzésű magyar ember (Budaházy György) Fotó: Botos Tamás/444